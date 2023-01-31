Санкції в Україні — акції групи Райффайзен банк втратили у вартості

Йдеться про санкції щодо лізингової компанії, що є російською "дочкою" RBI

Після запровадження Україною санкційних обмежень акції банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) втратили в ціні 6%. Йдеться про санкції щодо лізингової компанії, що є російською "дочкою" RBI.

Про це пише Укрінформ, посилаючись на Austria Presse Agentur.

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Раніше український президент Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про запровадження санкційних обмежень проти юридичних та фізичних осіб, яких росія використовує для перевезення залізницею військової техніки та військовослужбовців.

Обмеження поширилися на 185 компаній та осіб. З-поміж них ТОВ "Райффайзен-Лізинг" — 100% дочірня компанія "Райффайзенбанк Росія".

На тлі цього інвестори на фондовому ринку відреагували негативно.

"На фондовому ринку інвестори були незадоволені санкціями, запровадженими Україною. Рано вранці вартість акцій знизилася приблизно на 6% і становила 15,96 євро", — наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Національний банк України (НБУ) звинуватив австрійський Raiffeisenbank International (RBI) у співпраці з росією. Медіа опублікували повідомлення, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), спільно з російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

У головному банку групи Raiffeisen відповіли на звинувачення та заявили, що суворо дотримуються всіх вимог чинного законодавства Австрії та Європейського Союзу, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України.