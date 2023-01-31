Санкции в Украине — акции группы Райффайзен банк потеряли в стоимости

Акции группы "Райффайзен банк" потеряли 6% из-за санкций в Украине
После введения Украиной санкционных ограничений акции банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) потеряли в цене 6%. Речь идет о санкциях в отношении лизинговой компании, являющейся российской "дочкой" RBI.
Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на Austria Presse Agentur.
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Подробности
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкционных ограничений против юридических и физических лиц, которые россия использует для перевозки по железной дороге военной техники и военнослужащих.
Ограничения распространились на 185 компаний и лиц. Среди них ООО "Райффайзен-Лизинг" — 100% дочерняя компания "Райффайзенбанк Россия".
На фоне этого инвесторы на фондовом рынке отреагировали негативно.
"На фондовом рынке инвесторы были недовольны санкциями, введенными Украиной. Ранним утром стоимость акций снизилась примерно на 6% и составила 15,96 евро", — отмечается в сообщении.
Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) обвинил австрийский Raiffeisenbank International (RBI) в сотрудничестве с россией. Медиа опубликовали сообщения, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, включая Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), совместно с российскими банками предоставляют кредитные каникулы воюющим россиянам в Украине.
В главном банке группы Raiffeisen ответили на обвинения и заявили, что строго соблюдают все требования действующего законодательства Австрии и Европейского Союза, признающие территориальную, политическую и экономическую целостность Украины.