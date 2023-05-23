Білл Гейтс прогнозує революцію в інтернеті та крах Amazon

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс. Фото: Reuters

Дубовенко Артур Редактор економічних новин

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що перемога у технологічних перегонах полягає у розробці кращого помічника зі штучним інтелектом. За словами одного з найбагатших людей світу, штучний інтелект повинен замінити пошукову систему, інструменти для підвищення продуктивності та інтернет-магазини.

Слова Білла Гейтса наводять Reuters.

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"Ви ніколи не зайдете на пошуковий сайт, ви ніколи не зайдете на сайт продуктивності, ви ніколи більше не зайдете на Amazon", — сказав Гейтс, виступаючи на AI Forward 2023 у Сан-Франциско.

Що сказав Гейтс про штучний інтелект

Співзасновник Microsoft наголосив, що його розчарує, якщо компанія, яку він започаткував, не братиме участі в гонці на створення кращого ШІ. Втім, Гейтс додав, що існує 50% шанс, що найкращого персонального помічника розроблять не провідні технологічні компанії, а стартап.

Білл Гейтс сказав, що Inflection AI, співзасновником якого є підприємець Рейд Хоффман, справив на нього враження.

"Хто б не виграв у гонці помічників — це велика річ", — підсумував мільярдер.

Нагадаємо, OpenAI готується випустити нову модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом для широкого загалу. У січні Microsoft оголосила про багатомільярдні інвестиції в OpenAI, поглиблюючи свої зв’язки зі стартапом і готуючи основу для більшої конкуренції з конкурентом Alphabet Inc Google.