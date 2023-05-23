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Билл Гейтс прогнозирует революцию в интернете и крах Amazon

23 мая 2023 17:44
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубовенко Артур
Дубовенко Артур
Редактор экономических новостей
Билл Гейтс прогнозирует революцию в интернете и крах Amazon
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс. Фото: Reuters
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубовенко Артур
Дубовенко Артур
Редактор экономических новостей

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что победа в технологической гонке заключается в разработке лучшего помощника с искусственным интеллектом. По словам одного из самых богатых людей мира, искусственный интеллект должен заменить поисковую систему, инструменты повышения производительности и интернет-магазины.

Слова Билла Гейтса приводят Reuters .

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"Вы никогда не зайдете на поисковый сайт, вы никогда не зайдете на сайт производительности, вы никогда больше не зайдете на Amazon", — сказал Гейтс, выступая на AI Forward 2023 в Сан-Франциско.

Что сказал Гейтс об искусственном интеллекте

Соучредитель Microsoft подчеркнул, что его разочарует, если компания, которую он основал, не будет участвовать в гонке на создание лучшего ИИ. Впрочем, Гейтс добавил, что существует 50% шанс, что наилучший персональный помощник будет разработан не ведущими технологическими компаниями, а стартапом.

Билл Гейтс сказал, что Inflection AI, соучредителем которого является предприниматель Рейд Хоффман, произвел на него впечатление.

"Кто бы ни выиграл в гонке помощников — это великая вещь", — подытожил миллиардер.

Напомним, OpenAI готовится выпустить новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для широких масс. В январе Microsoft объявила о многомиллиардных инвестициях в OpenAI, углубляя свои связи со стартапом и готовя основу для большей конкуренции с конкурентом Alphabet Inc.

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