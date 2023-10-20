Гранти для бізнесу — хто може отримати кошти на зарплати працівникам

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

Український бізнес може отримати гранти у межах програми "EU4Business". Зокрема, гроші можна спрямувати на заробітні плати працівникам.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук на нараді з питань працевлаштування переселенців.

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Детальніше про гранти для бізнесу

За словами Верещук, лише клієнтам державного "Ощадбанку" погодили 289 грантів у рамках програми "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП".

Гроші отримали понад 230 фізосіб-підприємців та понад 50 компаній. Загалом конкурс реалізують за фінансової підтримки німецького уряду та Європейського Союзу (ЄС). Гроші виплачують через: АТ "Ощадбанк", "ПриватБанк", банк "Львів".

Сукупно програма передбачає надання 750 грантів. Максимально можлива сума — 160 тис. гривень.

Зокрема, гроші дозволяється витратити на:

виплату заробітної плати;

придбання основних засобів, товарів та матеріалів;

орендну плату;

оплату за послуги та виконані роботи.

У рамках програми проводять конкурси, після перемоги в яких учасники мають звернутися у банк для відкриття рахунку обслуговування гранту та подальшого укладання договору. Після цього Фонд розвитку підприємництва здійснить перерахунок суми коштів на рахунки.

"Підтримка малого бізнесу — один із ключових факторів для відновлення економіки країни", — зауважила Верещук.

Як взяти участь у програмі

Підприємці для участі у програмі мають заповнити заявку на порталі держпослуг "Дія", вказавши дані про показники діяльності компанії до війни та після її початку.

Також необхідно визначити напрями використання грошей мікрогранту, які неможливо буде потім змінити.

Після чого інформацію перевірять банки на предмет ділової репутації підприємця, його кредитної історії та пов'язаних юросіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році роботодавці в Україні мають намір підвищити заробітні плати своїм підлеглим. Про такі плани оголосили більшість власників бізнесів, які є членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Також ми повідомляли, що в Україні працює державна програма, за якою роботодавці можуть отримати від 67 тис. грн допомоги. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.