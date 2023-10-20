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Бизнес может получить гранты на зарплаты работникам — какие суммы предоставляют

20 октября 2023 13:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Гранты для бизнеса — кто может получить средства на зарплаты работникам
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский бизнес может получить гранты в рамках программы "EU4Business". В частности, деньги можно направить на заработную плату работникам.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук на совещании по вопросам трудоустройства переселенцев.

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Подробнее о грантах для бизнеса

По словам Верещук, только клиентам государственного "Ощадбанка" согласовали 289 грантов в рамках программы "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП".

Деньги получили более 230 физлиц-предпринимателей и более 50 компаний. В целом, конкурс реализуют при финансовой поддержке немецкого правительства и Европейского Союза (ЕС). Деньги выплачивают через: АО "Ощадбанк", "ПриватБанк", банк "Львов".

Совокупно программа предусматривает предоставление 750 грантов. Максимально возможная сумма — 160 тыс. гривен.

В частности, деньги разрешается потратить на:

  • выплату заработной платы;
  • приобретение основных средств, товаров и материалов;
  • арендную плату;
  • оплату за услуги и выполненные работы.

В рамках программы проводятся конкурсы, после победы в которых участники должны обратиться в банк для открытия счета обслуживания гранта и последующего заключения договора. После этого Фонд развития предпринимательства произведет перерасчет суммы средств на счета.

"Поддержка малого бизнеса — один из ключевых факторов для восстановления экономики страны", — отметила Верещук.

Как принять участие в программе

Предприниматели для участия в программе должны заполнить заявку на портале госуслуг "Дія", указав данные о показателях деятельности компании до войны и после ее начала.

Также необходимо определить направления использования денег микрогранта, которые невозможно будет изменить.

После чего информацию проверят банки на предмет деловой репутации предпринимателя, его кредитной истории и связанных юрлиц.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году работодатели в Украине намерены повысить заработные платы своим подчиненным. О таких планах объявили большинство владельцев бизнесов, являющихся членами Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Также мы сообщали, что в Украине работает государственная программа, согласно которой работодатели могут получить от 67 тыс. грн помощи. Для этого нужно удовлетворять определенным требованиям.

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