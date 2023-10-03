Carlsberg розриває ліцензійні угоди компанії "Балтика" у РФ

Carlsberg Group. Фото: google.com

Пивоварна корпорація Carlsberg Group розірвала ліцензійні угоди компанії "Балтика", які дозволяли виробляти, просувати та продавати продукцію. Таким чином там відреагували на указ президента РФ про передачу управління компанією "Росмайну".

Про це йдеться в заяві Carlsberg Group.

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"Нині не бачимо шляхів до переговорного розв'язання питання виходу з Росії. Ми відмовляємось укладати угоду на неприйнятних умовах, виправдовуючи незаконне поглинання нашого бізнесу в Росії", — зазначають представники Carlsberg.

Як відомо, "Балтика" зможе використовувати вже наявні запаси та матеріали до 1 квітня 2024 року.

При тому, Carlsberg планує вживати заходи, у тому числі юридичні, для захисту співробітників, активів та операцій.

"Як Carlsberg Group ми зберігаємо за собою право власності на акції компанії, хоча тимчасове управління передається російській державі", — додали в компанії.

Нагадаємо, що Forbes встановив щорічний рейтинг іноземних компаній, які працюють на російському ринку. Так, рейтинг очолила французька компанія "Леруа Мерлен".

Також ми писали, що дослідження фінської теле- та радіокорпорації Yle виявило, що автомобілі преміумсегмента постачаються на російський ринок через Фінляндію.