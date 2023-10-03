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Carlsberg разрывает лицензионные соглашения компании "Балтика" в РФ

3 октября 2023 19:54
- Евгения Брюховецкая
Carlsberg разрывает лицензионные соглашения компании "Балтика" в РФ
Carlsberg Group. Фото: google.com
- Евгения Брюховецкая

Пивоваренная корпорация Carlsberg Group разорвала лицензионные соглашения компании "Балтика", позволявшие производить, продвигать и продавать продукцию. Таким образом, там отреагировали на указ президента РФ о передаче управления компанией "Росимуществу".

Об этом говорится в заявлении Carlsberg Group .

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"Сейчас не видим путей к переговорному решению вопроса выхода из России. Мы отказываемся заключать соглашение на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России", — отмечают представители Carlsberg.

Как известно, "Балтика" сможет использовать уже имеющиеся запасы и материалы до 1 апреля 2024 года.

При этом Carlsberg планирует принимать меры, в том числе юридические, для защиты сотрудников, активов и операций.

"Как Carlsberg Group мы сохраняем за собой право собственности на акции компании, хотя временное управление передается российскому государству", — добавили в компании.

Напомним, что Forbes установил ежегодный рейтинг иностранных компаний, работающих на российском рынке. Так, рейтинг возглавила французская компания "Леруа Мерлен".

Также мы писали, что исследование финской теле- и радиокорпорации Yle показало, что автомобили премиум сегмента поставляются на российский рынок через Финляндию.

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