Carlsberg разрывает лицензионные соглашения компании "Балтика" в РФ
Пивоваренная корпорация Carlsberg Group разорвала лицензионные соглашения компании "Балтика", позволявшие производить, продвигать и продавать продукцию. Таким образом, там отреагировали на указ президента РФ о передаче управления компанией "Росимуществу".
Об этом говорится в заявлении Carlsberg Group .
Что говорят в корпорации
"Сейчас не видим путей к переговорному решению вопроса выхода из России. Мы отказываемся заключать соглашение на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России", — отмечают представители Carlsberg.
Как известно, "Балтика" сможет использовать уже имеющиеся запасы и материалы до 1 апреля 2024 года.
При этом Carlsberg планирует принимать меры, в том числе юридические, для защиты сотрудников, активов и операций.
"Как Carlsberg Group мы сохраняем за собой право собственности на акции компании, хотя временное управление передается российскому государству", — добавили в компании.
Напомним, что Forbes установил ежегодный рейтинг иностранных компаний, работающих на российском рынке. Так, рейтинг возглавила французская компания "Леруа Мерлен".
Также мы писали, что исследование финской теле- и радиокорпорации Yle показало, что автомобили премиум сегмента поставляются на российский рынок через Финляндию.