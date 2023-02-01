МакДональдз отримав менші доходи у 2022-му через вихід з ринку рф

Результати включають витрати, пов'язані з виходом з російського ринку

У 2022 році обсяг чистого прибутку міжнародної мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's скоротився на 18%. За підсумком року отримали 6,18 млрд доларів.

Це впливає із фінансового звіту компанії.

Фінансовий стан McDonald's

За оприлюдненими даними, річний виторг залишився на колишньому рівні і становив 23,2 млрд доларів. У четвертому кварталі минулого року чистий прибуток McDonald's збільшився на 16%, до 1,9 млрд доларів.

"Негативний вплив на фінансові результати четвертого кварталу і всього минулого року зробило ослаблення всіх основних валют щодо долара США", — розповіли у компанії

Зазначається, що глобальний продаж корпорації у жовтні-грудні підвищився на 12,6%. Виторг компанії без урахування курсових різниць у четвертому кварталі збільшився на 5%, річний — на 6%.

Прибутки впали через вихід з ринку рф

Як йдеться у звіті, річні результати компанії включають витрати, пов'язані з виходом з російського ринку.

Після початку повномасштабного вторгнення компанія McDonald's продала ресторани в росії, і там вони запрацювали далі під новим брендом "Вкусно и точка".

На початку листопада в американській мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's заявили про згортання бізнесу в Білорусі, яка активно підтримує агресію росії проти України. Продали ресторани і в Казахстані.

Скорочення персоналу

У 2023 році McDonald's планує скоротити персонал. Мережа таким чином оптимізує витрати та звільнить ресурси для інвестицій. Деякі проєкти та ініціативи скасують.

Окрім цього, у McDonald's планують пришвидшити темпи відкриття ресторанів. Там вважають, що бачать можливість подальшого зростання на багатьох своїх основних ринках.

Працівникам планують повідомити про майбутні кадрові зміни до 3 квітня 2023 року. Наразі в компанії працюють близько 200 000 людей.

Нагадаємо, американська компанія McDonald's 24 лютого припинила роботу в Україні через вторгнення росії. У червні з'явилися чутки, що ресторани швидкого харчування відкриються у серпні. Однак відкрились у вересні.

Також ми писали, що всі заклади McDonald's працюють за графіком — 09:00-21:00. Проте під час повітряних тривог ресторани закриваються, а відвідувачів просять прямувати у найближчі укриття.