МакДональдз получил меньшие доходы в 2022-м из-за выхода из рынка рф

Результаты включают издержки, связанные с выходом с русского рынка

В 2022 году объем чистой прибыли международной сети ресторанов быстрого питания McDonald's сократился на 18%. По итогам года получили 6,18 млрд долларов.

Это влияет на финансовый отчет компании

Финансовое состояние McDonald's

По обнародованным данным, годовая выручка осталась на прежнем уровне и составила 23,2 млрд долларов. В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль McDonald's увеличилась на 16% до 1,9 млрд долларов.

"Отрицательное влияние на финансовые результаты четвертого квартала и всего в прошлом году оказало ослабление всех основных валют по отношению к доллару США", — рассказали в компании

Отмечается, что глобальная продажа корпорации в октябре-декабре повысилась на 12,6%. Выручка компании без учета курсовых разниц в четвертом квартале увеличилась на 5%, годовая — на 6%.

Прибыль упала из-за выхода с рынка рф

Как говорится в отчете, годовые результаты компании включают издержки, связанные с уходом из российского рынка.

После начала полномасштабного вторжения компания McDonald's продала рестораны в россии, и там они заработали дальше под новым брендом "Вкусно и точка".

В начале ноября в американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's заявили о сворачивании бизнеса в Беларуси, активно поддерживающей агрессию россии против Украины. Продали рестораны и в Казахстане.

Сокращение персонала

В 2023 году McDonald's планирует сократить персонал. Сеть таким образом оптимизирует расходы и высвободит ресурсы для инвестиций. Некоторые проекты и инициативы будут отменены.

Кроме того, в McDonald's планируют ускорить темпы открытия ресторанов. Там считают, что видят возможность дальнейшего роста на многих своих основных рынках.

Работникам планируют сообщить о грядущих кадровых изменениях до 3 апреля 2023 года. В настоящее время в компании работает около 200 000 человек.

Напомним, американская компания McDonald's 24 февраля приостановила работу в Украине из-за вторжения россии. В июне появились слухи, что рестораны быстрого питания откроются в августе. Однако открылись в сентябре.

Также мы писали, что все заведения McDonald's работают по графику - 09:00-21:00. Однако во время воздушных тревог рестораны закрываются, а посетителей просят направляться в ближайшие укрытия.