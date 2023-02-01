Тіньовий ринок тютюну — скільки нелегальної продукції в Україні

Торік рівень нелегального товару становив 19,9%

В Україні в останні місяці 2022 року "чорний" ринок тютюнової продукції суттєво скоротився. Тоді як загалом рівень нелегального товару сягнув рекордних 19,9%.

Про це свідчать дані Kantar Ukraine, інформує Економічна правда.

Тіньовий ринок тютюну

Зазначається, що зниження загального рівня нелегальної продукції сталося завдяки зменшенню частки підробленої продукції у листопаді.

Якщо порівнювати з 2021 роком, то частка підробленої продукції збільшилась (6,6%), як і продукція, призначена для продажу в Duty Free чи для експорту, проте нелегально продається на внутрішньому ринку (11,7%).

Примітно, що 64% продукції з маркуванням позначкою Duty Free чи призначеної для експорту і нелегально продається в Україні, має напис, де вказано виробником Винниківську тютюнову фабрику. Близько половини (56%) цієї продукції — цигарки Сompliment з позначенням Duty Free.

Окрім цього, зазнала змін структура контрабанди. Так, частка продукції білоруських фабрик скоротилась із 45% 2021 року до 10% 2022-го.

Найбільше тютюнову продукцію розповсюджують в таких регіонах:

Харківський — 17%;

Дніпропетровський — 14%;

Одеський — 13%;

Хмельницький — 9%;

Запорізький — 8%;

Чернівецький — 7%.

Торік реалізація нелегальної тютюнової продукції у кіосках збільшилась (63%).

Що чекає на нелегальний ринок

Статистику прокоментував голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він зауважив, що 2023 року ситуація на тіньовому ринку погіршиться.

"Ринок нелегального тютюну скорочується. Вдячний правоохоронцям та акцизному департаменту ДПС. Наша ціль довести нелегальний ринок тютюну максимум до 5% до кінця року", — наголосив він.

Уперше дослідження тіньового ринку сигарет в країні компанія Kantar здійснила 2011 року. Тоді його частка була на рівні 1%. За даними Kantar, зростання нелегального ринку почалося у 2014 році, а через три роки контрабанда і підроблені сигарети займали 2,3% ринку. Непрогнозоване підвищення акцизу на сигарети лише погіршувало ситуацію. Зокрема, у травні 2021 року ринок сягнув 15,9%, втрати бюджету — 13,2 млрд грн.

Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики розповіли, що український державний бюджет у 2022 році суттєво недотримав податкових надходжень. Зокрема, починаючи з літніх місяців митниця могла систематично недовиконувати план через контрабанду.

Також ми писали, що в країні з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет Міністрів підтримав відповідний законопроєкт.