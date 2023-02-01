Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Бизнес arrow Черный рынок табака обвалился после рекордных показателей: что придумали налоговики arrow

Черный рынок табака обвалился после рекордных показателей: что придумали налоговики

1 февраля 2023 21:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Теневой рынок табака — сколько нелегальной продукции в Украине
В прошлом году уровень нелегального товара составил 19,9%
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в последние месяцы 2022 года черный рынок табачной продукции существенно сократился. В то время как в целом уровень нелегального товара достиг рекордных 19,9%.

Об этом свидетельствуют данные Kantar Ukraine, информирует Экономическая правда.

Читайте также:

Теневой рынок табака

Отмечается, что снижение общего уровня нелегальной продукции произошло благодаря уменьшению доли поддельной продукции в ноябре.

Если сравнивать с 2021 годом, то доля поддельной продукции увеличилась (6,6%), как и продукция, предназначенная для продаж в Duty Free или для экспорта, однако нелегально продается на внутреннем рынке (11,7%).

Примечательно, что 64% продукции с маркировкой отметкой Duty Free или предназначенной для экспорта и нелегально продается в Украине, имеет надпись, где указана производителем Винниковская табачная фабрика. Около половины (56%) этой продукции — сигареты Сompliment с обозначением Duty Free.

Кроме этого, претерпела изменения структура контрабанды. Так, доля продукции белорусских фабрик сократилась с 45% в 2021 году до 10% в 2022-м.

Больше всего табачную продукцию распространяют в следующих регионах:

  • Харьковский — 17%;
  • Днепропетровский — 14%;
  • Одесский — 13%;
  • Хмельницкий — 9%;
  • Запорожский — 8%;
  • Черновицкий — 7%.

В прошлом году реализация нелегальной табачной продукции в киосках увеличилась (63%).

Что ждет нелегальный рынок

Статистику прокомментировал глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он отметил, что в 2023 году ситуация на теневом рынке ухудшится.

"Рынок нелегального табака сокращается. Благодарен правоохранителям и акцизному департаменту ГНС. Наша цель довести нелегальный рынок табака максимум до 5% до конца года", — подчеркнул он.

Впервые исследование теневого рынка сигарет в стране компания Kantar провела в 2011 году. Тогда его доля была на уровне 1%. По данным Kantar, рост нелегального рынка начался в 2014 году, а спустя три года контрабанда и поддельные сигареты занимали 2,3% рынка. Непрогнозируемое повышение акциза на сигареты только усугубляло ситуацию. В частности, в мае 2021 года рынок достиг 15,9%, потери бюджета — 13,2 млрд грн.

Напомним, в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рассказали, что украинский государственный бюджет в 2022 году существенно недополучил налоговых поступлений. В частности, начиная с летних месяцев таможня могла систематически недовыполнять план из-за контрабанды.

Также мы писали, что в стране с 1 июля 2023 года отменят единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет Министров поддержал соответствующий законопроект.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

21:31 Российских медийщиков хотят исключить из Международной федерации журналистов

Новина з відео

21:25 Данилов резко ответил на предложение Грузии провести переговоры с рф

21:23 Еще один голкипер киевского "Динамо" получил травму: кто встанет на ворота

21:15 Топ-10 киноляпов, которые не заметили известные режиссеры

21:12 В Италии суд разрешил детям не хотеть визитов с бабушками и дедушками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:55 В Черниговской области вражеская мина попала в погреб частного дома: погибли люди

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

20:42 ФБР начало обыскам в доме Байдена: что произошло

20:38 В Луганской области оккупанты заставляют отдавать детей в "кадетский" корпус, — Генштаб

Эксклюзив

20:35 Эмоции города: не слишком зимний, но еще не весенний Киев глазами Новини.LIVE

Новина з відео

21:25 Данилов резко ответил на предложение Грузии провести переговоры с рф

Новина з відео

19:57 Все законно: военный комиссар объяснил, почему повестки вручают в общественных местах

Новина з відео

19:53 Передавал данные российской разведке: СБУ задержала сотрудника Укроборонпрома

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете перед взлетом

Новина з відео

19:14 СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров, действовавшую под видом добробатов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:10 Застройке быть или нет: как одесситы относятся к внесению города под защиту ЮНЕСКО

Эксклюзив

17:40 KAZKA и MONATIK зажгли на благотворительном аукционе, где удалось собрать 1 миллион гривен: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

Новина з відео

15:20 Саакашвили попросил в случае смерти похоронить его в Украине

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

15:25 Что может грозить организаторам пьяных секс-вечеринок в Киеве: комментарий юриста

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

09:00 Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов

08:00 Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

18:30 Как изменилась военная тактика россии за почти год полномасштабного вторжения

Актуальное по теме

None 1 Февраль 21:32

Российских медийщиков хотят исключить из Международной федерации журналистов

None 1 Февраль 21:24

Данилов резко ответил на предложение Грузии провести переговоры с рф

None 1 Февраль 19:59

Еще один голкипер киевского "Динамо" получил травму: кто встанет на ворота

None 1 Февраль 20:30

Топ-10 киноляпов, которые не заметили известные режиссеры

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB