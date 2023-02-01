Теневой рынок табака — сколько нелегальной продукции в Украине

Черный рынок табака обвалился после рекордных показателей: что придумали налоговики
В Украине в последние месяцы 2022 года черный рынок табачной продукции существенно сократился. В то время как в целом уровень нелегального товара достиг рекордных 19,9%.
Об этом свидетельствуют данные Kantar Ukraine, информирует Экономическая правда.
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Теневой рынок табака
Отмечается, что снижение общего уровня нелегальной продукции произошло благодаря уменьшению доли поддельной продукции в ноябре.
Если сравнивать с 2021 годом, то доля поддельной продукции увеличилась (6,6%), как и продукция, предназначенная для продаж в Duty Free или для экспорта, однако нелегально продается на внутреннем рынке (11,7%).
Примечательно, что 64% продукции с маркировкой отметкой Duty Free или предназначенной для экспорта и нелегально продается в Украине, имеет надпись, где указана производителем Винниковская табачная фабрика. Около половины (56%) этой продукции — сигареты Сompliment с обозначением Duty Free.
Кроме этого, претерпела изменения структура контрабанды. Так, доля продукции белорусских фабрик сократилась с 45% в 2021 году до 10% в 2022-м.
Больше всего табачную продукцию распространяют в следующих регионах:
- Харьковский — 17%;
- Днепропетровский — 14%;
- Одесский — 13%;
- Хмельницкий — 9%;
- Запорожский — 8%;
- Черновицкий — 7%.
В прошлом году реализация нелегальной табачной продукции в киосках увеличилась (63%).
Что ждет нелегальный рынок
Статистику прокомментировал глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он отметил, что в 2023 году ситуация на теневом рынке ухудшится.
"Рынок нелегального табака сокращается. Благодарен правоохранителям и акцизному департаменту ГНС. Наша цель довести нелегальный рынок табака максимум до 5% до конца года", — подчеркнул он.
Впервые исследование теневого рынка сигарет в стране компания Kantar провела в 2011 году. Тогда его доля была на уровне 1%. По данным Kantar, рост нелегального рынка начался в 2014 году, а спустя три года контрабанда и поддельные сигареты занимали 2,3% рынка. Непрогнозируемое повышение акциза на сигареты только усугубляло ситуацию. В частности, в мае 2021 года рынок достиг 15,9%, потери бюджета — 13,2 млрд грн.
Напомним, в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рассказали, что украинский государственный бюджет в 2022 году существенно недополучил налоговых поступлений. В частности, начиная с летних месяцев таможня могла систематически недовыполнять план из-за контрабанды.
Также мы писали, что в стране с 1 июля 2023 года отменят единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет Министров поддержал соответствующий законопроект.