Лікарняні в Україні — хто з працівників не має права на компенсації

Сімейний лікар консультує пацієнта. Фото: google.com

Українське законодавство передбачає низку випадків, коли громадянам можуть не виплачувати грошові компенсації за перебування на "лікарняному". Юристи оприлюднили повний перелік таких підстав.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Ти ж юрист".

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Юристи зазначають, що це питання регламентують закони:

ст. 16 закону "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з їхніми нормами, допомога з тимчасової втрати непрацездатності не надають:

якщо особа одержала травми чи захворювання під час вчинення нею кримінального правопорушення;

було навмисно заподіяно шкоду власному здоров’ю з метою ухилення від роботи та інших обов’язків, симуляції хвороби;

під час перебування під арештом та проведення судово-медичної експертизи;

якщо громадянина лікують примусово в рамках судового рішення;

якщо тимчасова непрацездатність стала наслідком захворювання чи травми через алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння чи дії, пов’язані із таким сп’янінням;

якщо застрахована особа перебуває у відпустці без збереження заробітної платні, у творчій відпустці, додатковій відпустці з метою навчання;

якщо вказаний час тимчасової непрацездатності у лікарняному листку визнаний необґрунтованим.

"Окрім цього, особи, які порушують встановлений лікарем режим чи рекомендації, а також не з’являються без поважних причин на медичний огляд - втрачають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (з дня допущення порушення)", — наголосили фахівці.

Фінансування "лікарняних" в Україні

Днями у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які суми перерахували на фінансування соціальних виплат у вересні 2023 року. Як зазначають у ПФУ, зокрема в країні відбулося нарахування громадянам 2,027 млрд гривень на страхові виплати, з них 934 млн грн — на фінансування "лікарняних".

Водночас у Міністерстві фінансів запевняють, що гроші на різноманітні соціальні виплати є. Фінансування відбувається за рахунок надходження коштів до державного бюджету від міжнародних партнерів. Зокрема, 21 вересня Україна отримала від Сполучених Штатів черговий транш грантових коштів (безповоротна допомога) у сумі 1,25 млрд доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні працює державна програма, за якою роботодавці можуть отримати від 67 тис. грн допомоги. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Також ми повідомляли, що в Україні тривають перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким держава надає матеріальну фінансову допомогу. Експерти дали поради, як переселенцям не втратити виплати.