Больничные в Украине — кто из работников не имеет права на компенсацию

Некоторым украинцам не платят "больничные": список случаев
Украинское законодательство предусматривает целый ряд случаев, когда гражданам могут не выплачивать денежные компенсации за пребывание на "больничном". Юристы обнародовали полный список таких оснований.
Об этом говорится в Telegram-канале "Ты же юрист".
Кому из украинцев не выплачивают "больничные"
Юристы отмечают, что этот вопрос регламентируют законы:
- ст. 16 закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании";
- закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Согласно их нормам, помощь по временной потере нетрудоспособности не оказывают:
- если лицо получило травмы или заболевания при совершении им уголовного правонарушения;
- был умышленно причинен вред собственному здоровью с целью уклонения от работы и других обязанностей, симуляции болезни;
- во время нахождения под арестом и проведения судебно-медицинской экспертизы;
- если гражданина лечат принудительно в рамках судебного решения;
- если временная нетрудоспособность стала следствием заболевания или травмы из-за алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действия, связанные с таким опьянением;
- если застрахованное лицо находится в отпуске без сохранения заработной платы, в творческом отпуске, дополнительном отпуске с целью обучения;
- если указанное время временной нетрудоспособности в больничном листе признано необоснованным.
"Помимо этого, лица, нарушающие установленный врачом режим или рекомендации, а также не появляющиеся без уважительных причин на медицинское освидетельствование — теряют право на пособие по временной нетрудоспособности (со дня допущения нарушения)", — подчеркнули специалисты.
Финансирование "больничных" в Украине
На днях в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие суммы перечислили на финансирование социальных выплат в сентябре 2023 года. Как отмечают в ПФУ, в частности, в стране произошло начисление гражданам 2,027 млрд гривен на страховые выплаты, из них 934 млн грн — на финансирование "больничных".
В то же время в Министерстве финансов уверяют, что деньги на всевозможные социальные выплаты есть. Финансирование осуществляется за счет поступления средств в государственный бюджет от международных партнеров. В частности, 21 сентября Украина получила от Соединенных Штатов очередной транш грантовых средств (безвозвратная помощь) в сумме 1,25 млрд долларов.
Что еще стоит знать
Напомним, что в Украине работает государственная программа, согласно которой работодатели могут получить от 67 тыс. грн помощи. Для этого нужно удовлетворять определенным требованиям.
Также мы сообщали, что в Украине продолжаются проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым государство оказывает материальную финансовую помощь. Эксперты дали советы, как переселенцам не потерять выплату.