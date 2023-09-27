Больничные в Украине — кто из работников не имеет права на компенсацию

Семейный врач консультирует пациента. Фото: google.com

Украинское законодательство предусматривает целый ряд случаев, когда гражданам могут не выплачивать денежные компенсации за пребывание на "больничном". Юристы обнародовали полный список таких оснований.

Об этом говорится в Telegram-канале "Ты же юрист".

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Юристы отмечают, что этот вопрос регламентируют законы:

ст. 16 закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании";

закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно их нормам, помощь по временной потере нетрудоспособности не оказывают:

если лицо получило травмы или заболевания при совершении им уголовного правонарушения;

был умышленно причинен вред собственному здоровью с целью уклонения от работы и других обязанностей, симуляции болезни;

во время нахождения под арестом и проведения судебно-медицинской экспертизы;

если гражданина лечат принудительно в рамках судебного решения;

если временная нетрудоспособность стала следствием заболевания или травмы из-за алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действия, связанные с таким опьянением;

если застрахованное лицо находится в отпуске без сохранения заработной платы, в творческом отпуске, дополнительном отпуске с целью обучения;

если указанное время временной нетрудоспособности в больничном листе признано необоснованным.

"Помимо этого, лица, нарушающие установленный врачом режим или рекомендации, а также не появляющиеся без уважительных причин на медицинское освидетельствование — теряют право на пособие по временной нетрудоспособности (со дня допущения нарушения)", — подчеркнули специалисты.

Финансирование "больничных" в Украине

На днях в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие суммы перечислили на финансирование социальных выплат в сентябре 2023 года. Как отмечают в ПФУ, в частности, в стране произошло начисление гражданам 2,027 млрд гривен на страховые выплаты, из них 934 млн грн — на финансирование "больничных".

В то же время в Министерстве финансов уверяют, что деньги на всевозможные социальные выплаты есть. Финансирование осуществляется за счет поступления средств в государственный бюджет от международных партнеров. В частности, 21 сентября Украина получила от Соединенных Штатов очередной транш грантовых средств (безвозвратная помощь) в сумме 1,25 млрд долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине работает государственная программа, согласно которой работодатели могут получить от 67 тыс. грн помощи. Для этого нужно удовлетворять определенным требованиям.

Также мы сообщали, что в Украине продолжаются проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым государство оказывает материальную финансовую помощь. Эксперты дали советы, как переселенцам не потерять выплату.