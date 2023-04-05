До росії під "псевдонімом" повертається відомий бренд модного одягу Zara
В росії знову відкриються крамниці модного одягу іспанської компанії Inditex. Але замість Zara та інших модних брендів в країні-агресорі вони будуть працювати під новими назвами.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Zara знову в росії
До російської федерації повертається відомий бренд модного одягу Zara.
Крамниці цього бренду та усіх інших брендів, які належать іспанській компанії Inditex, знову відкриються в російських містах.
Це має відбутися до кінця поточної весни, заявили у Мінпромторгу російської федерації.
Сховалися за "псевдонімами"
При цьому самі світові бренди фігурувати в росії уже не будуть.
Тож для російських споживачів крамниці будуть функціонувати під новими назвами — MAAG, DUB, ECRU, VILET.
У міністерстві промислової торгівлі російської федерації зазначили, що колекції з новими лейблами уже пошиті і завезені на територію рф.
На деяких крамницях уже навіть замінили вивіски на нові назви.
Нагадаємо, що у березні стало відомо, що до російської федерації повертаються такі відомі бренди, як Bershka та Pull&Bear.
Фото: Reuters