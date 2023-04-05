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До росії під "псевдонімом" повертається відомий бренд модного одягу Zara

5 квітня 2023 11:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Крамниці Zara
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В росії знову відкриються крамниці модного одягу іспанської компанії Inditex. Але замість Zara та інших модних брендів в країні-агресорі вони будуть працювати під новими назвами.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Zara знову в росії

До російської федерації повертається відомий бренд модного одягу Zara.

Крамниці цього бренду та усіх інших брендів, які належать іспанській компанії Inditex, знову відкриються в російських містах.

Це має відбутися до кінця поточної весни, заявили у Мінпромторгу російської федерації.

Сховалися за "псевдонімами"

При цьому самі світові бренди фігурувати в росії уже не будуть.

Тож для російських споживачів крамниці будуть функціонувати під новими назвами — MAAG, DUB, ECRU, VILET.

У міністерстві промислової торгівлі російської федерації зазначили, що колекції з новими лейблами уже пошиті і завезені на територію рф.

На деяких крамницях уже навіть замінили вивіски на нові назви.

Нагадаємо, що у березні стало відомо, що до російської федерації повертаються такі відомі бренди, як Bershka та Pull&Bear.

Фото: Reuters

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