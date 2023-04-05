В росию под "псевдонимом" возвращается известный бренд модной одежды Zara

Магазины Zara

В России снова откроются магазины модной одежды испанской компании Inditex. Но вместо Zara и других модных брендов в стране-агрессоре они будут работать под новыми названиями.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Zara снова в россии

В российскую федерацию возвращается известный бренд модной одежды Zara.

Магазины этого бренда и всех других брендов, которые принадлежат испанской компании Inditex, снова откроются в российских городах.

Это должно произойти до конца нынешней весны, заявили в Минпромторге российской федерации.

Спрятались за "псевдонимами"

При этом сами мировые бренды фигурировать в россии уже не будут.

Для российских потребителей магазины будут функционировать под новыми названиями — MAAG, DUB, ECRU, VILET.

В министерстве промышленной торговли российской федерации отметили, что коллекции с новыми лейблами уже сшиты и завезены на территорию россии.

В некоторых магазинах уже даже заменили вывески на новые названия.

Напомним, что в марте стало известно, что в российскую федерацию возвращаются такие известные бренды, как Bershka и Pull&Bear.

Фото: Reuters