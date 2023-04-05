В росию под "псевдонимом" возвращается известный бренд модной одежды Zara
В России снова откроются магазины модной одежды испанской компании Inditex. Но вместо Zara и других модных брендов в стране-агрессоре они будут работать под новыми названиями.
Об этом сообщают российские СМИ.
Zara снова в россии
В российскую федерацию возвращается известный бренд модной одежды Zara.
Магазины этого бренда и всех других брендов, которые принадлежат испанской компании Inditex, снова откроются в российских городах.
Это должно произойти до конца нынешней весны, заявили в Минпромторге российской федерации.
Спрятались за "псевдонимами"
При этом сами мировые бренды фигурировать в россии уже не будут.
Для российских потребителей магазины будут функционировать под новыми названиями — MAAG, DUB, ECRU, VILET.
В министерстве промышленной торговли российской федерации отметили, что коллекции с новыми лейблами уже сшиты и завезены на территорию россии.
В некоторых магазинах уже даже заменили вывески на новые названия.
Напомним, что в марте стало известно, что в российскую федерацию возвращаются такие известные бренды, как Bershka и Pull&Bear.
Фото: Reuters