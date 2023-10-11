ДТЕК починає видобуток нафти на Полтавщині: деталі

Видобуток нафти в Україні. Фото: google.com

"ДТЕК Нафтогаз" починає видобуток нафти у Полтавській області. Першу свердловину завершать бурити вже до кінця жовтня цього року.

Про це розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час пресконференції, пише Forbes.

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За його словами, компанія починає розробляти родовище, ліцензію на яке придбала ще у 2021 році.

Плани на майбутнє

Тімченко поділився, що в планах компанії — створення вертикально інтегрованого нафтового бізнесу із глибокою переробкою. На це може піти три-п’ять років.

"Плануємо придбати ліцензії на нафтові родовища на Заході України.Щойно компанія видобуватиме достатньо нафти, перейде до питання інвестицій у переробку", — сказав він.

Гендиректор заявив, що ДТЕК не планує купувати один з існуючих переробних заводів та планує будівництво з використанням нових технологій.

"Ми станемо одним із гравців повного циклу, починаючи з видобутку нафти, через глибоку переробку і до кінцевого продукту", - зазначив Тімченко.

Всього за підсумками року компанія планує пробурити дев'ять свердловин — це утричі більше, ніж торік.

Нагадаємо, що експерти прогнозують зростання цін в Україні, зокрема на паливному ринку, до кінця 2023 року. Головною причиною вважають можливу девальвацію гривні через останні дії Національного банку України (НБУ).