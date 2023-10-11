ДТЕК починає видобуток нафти на Полтавщині: деталі
"ДТЕК Нафтогаз" починає видобуток нафти у Полтавській області. Першу свердловину завершать бурити вже до кінця жовтня цього року.
Про це розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час пресконференції, пише Forbes.
За його словами, компанія починає розробляти родовище, ліцензію на яке придбала ще у 2021 році.
Плани на майбутнє
Тімченко поділився, що в планах компанії — створення вертикально інтегрованого нафтового бізнесу із глибокою переробкою. На це може піти три-п’ять років.
"Плануємо придбати ліцензії на нафтові родовища на Заході України.Щойно компанія видобуватиме достатньо нафти, перейде до питання інвестицій у переробку", — сказав він.
Гендиректор заявив, що ДТЕК не планує купувати один з існуючих переробних заводів та планує будівництво з використанням нових технологій.
"Ми станемо одним із гравців повного циклу, починаючи з видобутку нафти, через глибоку переробку і до кінцевого продукту", - зазначив Тімченко.
Всього за підсумками року компанія планує пробурити дев'ять свердловин — це утричі більше, ніж торік.
Нагадаємо, що експерти прогнозують зростання цін в Україні, зокрема на паливному ринку, до кінця 2023 року. Головною причиною вважають можливу девальвацію гривні через останні дії Національного банку України (НБУ).