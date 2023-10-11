ДТЭК начинает добычу нефти в Полтавской области: детали
"ДТЭК Нафтогаз" начинает добычу нефти в Полтавской области. Первую скважину завершат бурить уже к концу октября этого года.
Об этом рассказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время пресс-конференции, пишет Forbes.
По его словам, компания начинает разрабатывать месторождение, лицензию на которое приобрела еще в 2021 году.
Планы на будущее
Тимченко поделился, что в планах компании создание вертикально интегрированного нефтяного бизнеса с глубокой переработкой. На это может уйти три-пять лет.
"Планируем приобрести лицензии на нефтяные месторождения на Западе Украины. Как только компания будет добывать достаточно нефти, перейдет к вопросу инвестиций в переработку", — сказал он.
Гендиректор заявил, что ДТЭК не планирует покупать один из существующих перерабатывающих заводов и планирует строительство с использованием новых технологий.
"Мы станем одним из игроков полного цикла, начиная с добычи нефти, из-за глубокой переработки и до конечного продукта", — отметил Тимченко.
Всего по итогам года компания планирует пробурить девять скважин – это втрое больше, чем в прошлом.
Напомним, что эксперты прогнозируют рост цен в Украине, в частности, на топливном рынке, до конца 2023 года. Главной причиной считается возможная девальвация гривны из-за последних действий Национального банка Украины (НБУ).