ДТЭК начинает добычу нефти в Полтавской области: детали

Добыча нефти в Украине. Фото: google.com

"ДТЭК Нафтогаз" начинает добычу нефти в Полтавской области. Первую скважину завершат бурить уже к концу октября этого года.

Об этом рассказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время пресс-конференции, пишет Forbes.

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По его словам, компания начинает разрабатывать месторождение, лицензию на которое приобрела еще в 2021 году.

Планы на будущее

Тимченко поделился, что в планах компании создание вертикально интегрированного нефтяного бизнеса с глубокой переработкой. На это может уйти три-пять лет.

"Планируем приобрести лицензии на нефтяные месторождения на Западе Украины. Как только компания будет добывать достаточно нефти, перейдет к вопросу инвестиций в переработку", — сказал он.

Гендиректор заявил, что ДТЭК не планирует покупать один из существующих перерабатывающих заводов и планирует строительство с использованием новых технологий.

"Мы станем одним из игроков полного цикла, начиная с добычи нефти, из-за глубокой переработки и до конечного продукта", — отметил Тимченко.

Всего по итогам года компания планирует пробурить девять скважин – это втрое больше, чем в прошлом.

Напомним, что эксперты прогнозируют рост цен в Украине, в частности, на топливном рынке, до конца 2023 года. Главной причиной считается возможная девальвация гривны из-за последних действий Национального банка Украины (НБУ).