Гетманцев пояснив, навіщо піднімати податки бізнесу

Данило Гетманцев. Фото: google.com

З 1 серпня в Україні планують поновити довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу. Це є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Але головне — державний бюджет конче потребує збільшення доходів.

Про це повідомив народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який став гостем студії Вечір.LIVE з ведучою Ланою Шевчук.

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Про що йдеться

Наразі у Верховній Раді відбувається доопрацювання законопроєкту №8401 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який серед іншого передбачає поновлення довоєнного рівня й умов оподаткування бізнесу в Україні.

Зокрема, документ повинен скасувати єдиний податок у 2% та пільги з оподаткування першої та другої групи платників єдиного податку. Також мають бути поновлені документальні перевірки бізнесу податківцями і повернуто штрафи за порушення використання касових апаратів.

Відновлення довоєнного формату податкового регулювання бізнесу є вимогою Міжнародного валютного фонду й одним з так званих маяків чотирирічної програми розширеного фінансування України на 15,6 млрд доларів. В рамках цієї програми Україна зобов’язалась перед МВФ відновити довоєнний рівень податків з 1 липня. Але згодом стало зрозуміло, що Верховна Рада не встигає ухвалити законопроєкт до цієї дати через велику кількість правок. Тож було вирішено, що довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу запровадять з 1 серпня.

Навіщо поновлювати довоєнні податки

За словами Данила Гетманцева, згаданий законопроєкт має замінити пільговий податок з обороту в розмірі 2% на податок у розмірі 5%, який був до війни. А ті бізнеси, які працювали на податку в 2% і обороти яких перевищують законодавчо встановлені ліміти, мають перейти на звичайну довоєнну систему оподаткування.

"Ми не підвищуємо податки, як, наприклад, США, які під час Другої світової війни підвищили податки до 94%. Ми не запроваджуємо нові податки, які нам пропонували запровадити, наприклад ПДВ у розмірі 25% чи військовий збір 10%. Ми повертаємо податки на довоєнний рівень", — запевнив народний депутат.

На його думкку, дискусія про те, платити під час війни 2% чи 5% податку, в той час коли військові на фронті віддають свої життя заради нашої перемоги, знаходиться за моральною межею добра і зла.

"Податок не береться зі збитків — він береться з доходів. Півтора року в умовах війни держава підтримувала бізнес за рахунок низьких податків. Але державні видатки на оборону збільшуються — на фінансування 15 нових воєнних бригад, оснащення військових, ремонт техніки тощо", — аргументує Гетманцев.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Росії проти України для українського бізнесу були запроваджені пільгові умови оподаткування, зокрема:

можливість для ФОП і юридичних осіб бути платниками єдиного податку 3-ї групи в розмірі 2% від суми доходу;

можливість для ФОП 1-ї та 2-ї груп не сплачувати єдиний податок;

відмова від документальних перевірок;

зупинення окремих строків, визначених податковим законодавством;

не застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, порушення під час сплати ЄСВ і порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Нині Верховна Рада хоче відновити довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнеса.

