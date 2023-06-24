Гетманцев пояснив, навіщо піднімати податки бізнесу

Гетманцев пояснив, навіщо бізнесу хочуть підняти податки
З 1 серпня в Україні планують поновити довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу. Це є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Але головне — державний бюджет конче потребує збільшення доходів.
Про це повідомив народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який став гостем студії Вечір.LIVE з ведучою Ланою Шевчук.
Про що йдеться
Наразі у Верховній Раді відбувається доопрацювання законопроєкту №8401 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який серед іншого передбачає поновлення довоєнного рівня й умов оподаткування бізнесу в Україні.
Зокрема, документ повинен скасувати єдиний податок у 2% та пільги з оподаткування першої та другої групи платників єдиного податку. Також мають бути поновлені документальні перевірки бізнесу податківцями і повернуто штрафи за порушення використання касових апаратів.
Відновлення довоєнного формату податкового регулювання бізнесу є вимогою Міжнародного валютного фонду й одним з так званих маяків чотирирічної програми розширеного фінансування України на 15,6 млрд доларів. В рамках цієї програми Україна зобов’язалась перед МВФ відновити довоєнний рівень податків з 1 липня. Але згодом стало зрозуміло, що Верховна Рада не встигає ухвалити законопроєкт до цієї дати через велику кількість правок. Тож було вирішено, що довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу запровадять з 1 серпня.
Навіщо поновлювати довоєнні податки
За словами Данила Гетманцева, згаданий законопроєкт має замінити пільговий податок з обороту в розмірі 2% на податок у розмірі 5%, який був до війни. А ті бізнеси, які працювали на податку в 2% і обороти яких перевищують законодавчо встановлені ліміти, мають перейти на звичайну довоєнну систему оподаткування.
"Ми не підвищуємо податки, як, наприклад, США, які під час Другої світової війни підвищили податки до 94%. Ми не запроваджуємо нові податки, які нам пропонували запровадити, наприклад ПДВ у розмірі 25% чи військовий збір 10%. Ми повертаємо податки на довоєнний рівень", — запевнив народний депутат.
На його думкку, дискусія про те, платити під час війни 2% чи 5% податку, в той час коли військові на фронті віддають свої життя заради нашої перемоги, знаходиться за моральною межею добра і зла.
"Податок не береться зі збитків — він береться з доходів. Півтора року в умовах війни держава підтримувала бізнес за рахунок низьких податків. Але державні видатки на оборону збільшуються — на фінансування 15 нових воєнних бригад, оснащення військових, ремонт техніки тощо", — аргументує Гетманцев.
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Росії проти України для українського бізнесу були запроваджені пільгові умови оподаткування, зокрема:
- можливість для ФОП і юридичних осіб бути платниками єдиного податку 3-ї групи в розмірі 2% від суми доходу;
- можливість для ФОП 1-ї та 2-ї груп не сплачувати єдиний податок;
- відмова від документальних перевірок;
- зупинення окремих строків, визначених податковим законодавством;
- не застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, порушення під час сплати ЄСВ і порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Нині Верховна Рада хоче відновити довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнеса.