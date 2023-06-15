Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Зміни для бізнесу з 1 серпня: на деякі перевірки збережуть мораторій arrow

Зміни для бізнесу з 1 серпня: на деякі перевірки збережуть мораторій

15 червня 2023 11:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес з 1 серпня запрацює по-новому — які перевірки залишаться під забороною
Фінансові підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

До проєкту закону №8401, який передбачає повернення довоєнної системи оподаткування і чекає на друге читання у парламенті, внесуть низку поправок. Зміни не зачеплять деяких підприємців.

Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

Читайте також:

Що пропонують змінити у законопроєкті

Як зазначив очільник профільного парламентського комітету, поправки до проєкту закону пропонують:

  • перенести набуття чинності закону №8401 на 1 серпня поточного року;
  • розробити для платників податків перехідні норми під час скасування пільг, зокрема, переходу зі сплати 2% єдиного податку (ЄП);
  • продовжити мораторій на низку видів перевірок. Вони стосуються більшості перевірок першої та другої групи платників єдиного податку. Обмежити підстави для внесення платників податків у список тих, на кого чекають планові перевірки;
  • не брати до уваги "технічну заборгованість" за період з квітня 2022 року по липень 2023-го під час визначення можливості платників єдиного податку залишатись на спрощеній системі;
  • зберегти право добровільної сплати ЄП та ЄСВ для платників першої та другої групи з податковою адресою на територіях "гарячих точок", а також на тих, що нині окуповані;
  • не застосовувати штрафи та пеню за несвоєчасне погашення податкової заборгованості у випадках, коли вона була самостійно відкоригована платником податків до нульових рівнів;
  • звільнити від штрафів за порушення у сфері РРО, окрім торгівлі підакцизними податками, з територій зі списку, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані Росією, згідно з наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309;
  • звільнити ФОПи від порушень (зокрема, за невикористання РРО), що були вчинені на тлі війни до 1 серпня поточного року.

Варто зауважити, документ про повернення перевірок та скасування податкових пільг мав запрацювати з 1 липня, однак його ухвалення перенесли. До законопроєкту №8401 запропонували 1,9 тис. правок.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк пояснив причини відтермінування ухвалення парламентом рішення про повернення довоєнного рівня податків для бізнесу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB