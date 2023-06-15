Бізнес з 1 серпня запрацює по-новому — які перевірки залишаться під забороною

Фінансові підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

До проєкту закону №8401, який передбачає повернення довоєнної системи оподаткування і чекає на друге читання у парламенті, внесуть низку поправок. Зміни не зачеплять деяких підприємців.

Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

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Що пропонують змінити у законопроєкті

Як зазначив очільник профільного парламентського комітету, поправки до проєкту закону пропонують:

перенести набуття чинності закону №8401 на 1 серпня поточного року;

розробити для платників податків перехідні норми під час скасування пільг, зокрема, переходу зі сплати 2% єдиного податку (ЄП);

продовжити мораторій на низку видів перевірок. Вони стосуються більшості перевірок першої та другої групи платників єдиного податку. Обмежити підстави для внесення платників податків у список тих, на кого чекають планові перевірки;

не брати до уваги "технічну заборгованість" за період з квітня 2022 року по липень 2023-го під час визначення можливості платників єдиного податку залишатись на спрощеній системі;

зберегти право добровільної сплати ЄП та ЄСВ для платників першої та другої групи з податковою адресою на територіях "гарячих точок", а також на тих, що нині окуповані;

не застосовувати штрафи та пеню за несвоєчасне погашення податкової заборгованості у випадках, коли вона була самостійно відкоригована платником податків до нульових рівнів;

звільнити від штрафів за порушення у сфері РРО, окрім торгівлі підакцизними податками, з територій зі списку, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані Росією, згідно з наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309;

звільнити ФОПи від порушень (зокрема, за невикористання РРО), що були вчинені на тлі війни до 1 серпня поточного року.

Варто зауважити, документ про повернення перевірок та скасування податкових пільг мав запрацювати з 1 липня, однак його ухвалення перенесли. До законопроєкту №8401 запропонували 1,9 тис. правок.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк пояснив причини відтермінування ухвалення парламентом рішення про повернення довоєнного рівня податків для бізнесу.