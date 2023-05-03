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Голівудські сценаристи вимагають обмежити використання штучного інтелекту у кіноіндустрії

3 травня 2023 09:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Голівудські сценаристи вимагають обмежити використання штучного інтелекту у кіноіндустрії
Сценаристи страйкують у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Фото: Reuters/Mario Anzuoni
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У США сценаристи вимагають обмежити використання штучного інтелекту у їхній галузі. Йдеться про процес написання сценаріїв для кінофільмів та телевізійних проєктів.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Вимога сценаристів

Як відомо, американські сценаристи розпочали страйк, не домовившись із кіно- та телепродюсерами щодо нової глобальної угоди.

Однією із вимог сценаристів є обмеження використання штучного інтелекту у теле- та кіноіндустрії.

Йдеться перш за все про процес написання сценаріїв.

Позиція виробників кінопродукту

Голлівудські ж студії, які зараз борються за те, щоб зробити потокові послуги прибутковими та, крім того, мають справу зі скороченням доходів від реклами, мають іншу точку зору на це питання.

Вони заявили, за інформацією Гільдії сценаристів, що готові лише до щорічних обговорень цього питання та питання використання нових технологій.

Речник Альянсу виробників кіно і телебачення, який веде переговори щодо нової угоди від імені кіностудій та телекомпаній, цю ситуацію не коментує.

Нагадаємо, що у США розпочався страйк членів Гільдії сценаристів Америки через те, що вони не домовилися із продюсерами про новий контракт, зокрема, щодо умов оплати праці.

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