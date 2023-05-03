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Голливудские сценаристы требуют ограничить использование искусственного интеллекта в киноиндустрии

3 мая 2023 09:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Голливудские сценаристы требуют ограничить использование искусственного интеллекта в киноиндустрии
Сценаристы бастуют в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фото: Reuters/Mario Anzuoni
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В США сценаристы требуют ограничить использование искусственного интеллекта в их сфере. Речь идет о процессе написания сценариев для кинофильмов и телевизионных проектов.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Требование сценаристов

Как известно, американские сценаристы начали забастовку, не договорившись с кино- и телепродюсерами о новом глобальном соглашении.

Одним из требований сценаристов является ограничение использования искусственного интеллекта в теле- и киноиндустрии.

Речь идет прежде всего о процессе написания сценариев.

Позиция производителей кинопродукта

Голливудские студии, которые сейчас борются за то, чтобы сделать потоковые услуги прибыльными и, кроме того, имеют дело с сокращением доходов от рекламы, имеют другую точку зрения на этот вопрос.

Они заявили, по информации Гильдии сценаристов, что готовы только к ежегодным обсуждениям этого вопроса и вопросов использования новых технологий.

Представитель Альянса производителей кино и телевидения, который ведет переговоры по новому соглашению от имени киностудий и телекомпаний, эту ситуацию не комментирует.

Напомним, что в США началась забастовка членов Гильдии сценаристов Америки из-за того, что они не договорились с продюсерами о новом контракте, в частности, об условиях оплаты труда.

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