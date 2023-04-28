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Як українські бренди підкорюють польський ринок

28 квітня 2023 06:40
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)
Як український бізнес підкорює Польщу
Відділення "Нової пошти" у Варшаві, Польща. Фото: пресслужба "Нової пошти"
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)

"Галя балувана", "Чорноморка", "Львівські круасани", "Нова пошта" — і це далеко не весь перелік вітчизняних компаній, які успішно розвиваються за кордоном.

Новини.LIVE ексклюзивно поспілкувалися з представниками українських брендів і довідалися, чим відрізняється робота у Польщі та з якими труднощами довелося зіткнутися компаніям. 

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Частинка Львова у Варшаві

Щоб краще відтворити частинку України у Варшаві, меблі для "Lviv Croissants" везли із самого Львова. Доповнили їх польськими, аби інтегруватися у місцевість. 

Поляки дуже люблять український продукт, розповідають працівники закладу. Найпопулярніший круасан — Львівський — саме через асоціацію з містом. А загалом, меню ідентичне з Україною. Спеціально для польського ринку вводяться новинки з локальних продуктів.

  • "Львівські круасани" у Варшаві. Фото: Julia Voinar
  • "Львівські круасани" у Варшаві. Фото: Julia Voinar
  • "Львівські круасани" у Варшаві. Фото: Julia Voinar
  • Дошка з листівками в "Львівських круасанах" у Варшаві. Фото: Julia Voinar
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Усі сили "Lviv Croissants" нині спрямовують на залучення саме польських клієнтів, каже менеджер з розвитку європейської мережі Тетяна Луцишина:

"Хоча зараз війна і ми такий пристанок для українців, але в мене глибока повага до поляків, хотілося щоб їх було більше. Тому ми на роботу наймаємо і українців, і поляків, щоб в пекарні лунала польська мова. Ми дуже хочемо, щоб коли заходив поляк, він не почувався тут чужим." 

Зміна назви й адаптація меню

Українські вареники, млинці, сирники та котлети пропонують полякам у магазині "Галя Балувана", який за кордоном отримав нову назву — "Wesoła Pani" ("Весела пані"), бо українська дослівно не перекладається.

  • "Балувана Галя" у Варшаві. Фото: Julia Voinar
  • Працівниці "Балуваної Галі" готують страви, Варшава. Фото: Julia Voinar
  • Напівфабрикати в "Балуваній Галі", Варшава. Фото: Julia Voinar
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Принцип роботи "Веселої пані" у Польщі майже не відрізняється від "Галі Балуваної" в Україні. З відкриттям проблем не було, утім деякі нюанси врахувати довелося, розповів співвласник мережі магазині Владислав Азовський:

"Законодавство відрізняється. А якщо говорити про функціонал магазинів, то Україна і Польща цілком подібні. Це дві країни, які між собою межують і різниці такої фатальної немає просто".

Спеціально для поляків у меню з'явилася традиційна страва — вушка з різними начинками. А також крокети і фарширована скумбрія.

Новий формат подачі страв

Полюбилася поляками і знайома українцям "Чорноморка". У Варшаві працює поки два заклади. Їх дещо переформатували під європейський ринок. Тут немає офіціантів, які приймають замовлення. Кожен відвідувач може обрати собі морепродукти прямо з вітрини біля каси. Визначитися з вибором допомагають рибні експерти, які знають про морепродукти усе та навіть більше. А ще спеціально для поляків у "Чорноморці" готують рибний журек. 

  • Ресторан "Чорноморка" у Варшаві. Фото: Julia Voinar
  • Зал ресторану "Чорноморка" у Варшаві. Фото: Julia Voinar
  • Ресторан "Чорноморка" у Варшаві. Фото: Julia Voinar
  • Морепродукти в ресторані "Чорноморка" у Варшаві. Фото: Julia Voinar
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Найбільші труднощі, з якими довелося зіткнутися, — відсутність Чорного моря поряд, розповідає керівник польського напрямку розвитку бізнесу мережі ресторанів "Чорноморка" Карина Сіневич:

"В Україні у нас є власний вилов риби, у нас є Чорне море і чорноморська риба. В Польщі такого немає. Взагалі, рапани, чорноморська барабулька — ці морепродукти поляки побачили вперше. Був шок: що це за риба і де ви її взяли? Тому найскладніше було домовитися про доставку з Болгарією, Туреччиною, бо, на жаль, з України немає змоги поставляти".

Бути швидшими, ніж інші 

Швидко, легко, безпечно. За таким принципом працює у Польщі "Нова пошта". Стиль роботи у Європі відрізняється від українського, каже Андрій Григоров, директор із розвитку міжнародних ринків "Нової пошти":  

"Українці завжди намагаються все робити швидко — отримати послуги, прийняти рішення, закрити свою потребу. Натомість європейці більш розмірені, вони не поспішають, звикли до затяжних бюрократичних процесів, і це для них є нормою. Ми намагаємося бути трошки швидшими, трошки легшими та безпечнішими".

Щоб бути швидшими, ніж інші, відділення "Нової пошти" працюють у неділю, міжнародні посилки доставляють за три дні, і цей термін планують зменшувати.

  • Відділення "Нової пошти" у Варшаві. Фото: пресслужба "Нової пошти"
  • Відділення "Нової пошти" в Варшаві. Фото: пресслужба "Нової пошти"
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А ще у Польщі використовують абсолютно нову програму, яку створили спеціально для європейських ринків. У ній закладені всі процеси з доставки відправлень, керування транспортом. Система автоматично розраховує графіки автомобілів, планує маршрут у відділення, розраховує час прибуття та затримку на митниці. Також тестують новий мобільний додаток, який буде мультимовним.

Під час виходу на європейський ринок стикнулися з певними складнощами з пошуком приміщень для відділень, які б відповідали потребам, адже багато будівель в Європі є історичною спадщиною, а отже всередині нічого не можна змінювати, робити перепланування. 

Окрім польського, українські бренди ставлять собі за мету підкорити ринок й інших європейських країн. Вітчизняні компанії з'являються у Німеччині, Литві, Чехії, Канаді та США.

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