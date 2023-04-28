Как украинский бизнес покоряет Польшу

Отделение "Новой почты" в Варшаве, Польша. Фото: пресс-служба "Новой почты"

"Галя балувана", "Черноморка", "Львовские круассаны", "Новая почта" — и это далеко не весь перечень отечественных компаний, которые успешно развиваются за рубежом.

Новини.LIVE эксклюзивно пообщались с представителями украинских брендов и узнали, чем отличается работа в Польше и с какими трудностями пришлось столкнуться компаниям.

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Частичка Львова в Варшаве

Чтобы лучше воссоздать частичку Украины в Варшаве, мебель для "Lviv Croissants" везли из самого Львова. Дополнили ее польской, чтобы интегрироваться в местность.

Поляки очень любят украинский продукт, рассказывают работники заведения. Самый популярный круассан — Львовский — именно из-за ассоциации с городом. В целом, меню идентично с Украиной. Специально для польского рынка вводят новинки из локальных продуктов.

"Львовские круассаны" в Варшаве. Фото: Julia Voinar

"Львовские круассаны" в Варшаве. Фото: Julia Voinar

"Львовские круассаны" в Варшаве. Фото: Julia Voinar

Доска с открытками во "Львовских круассанах" в Варшаве. Фото: Julia Voinar 1/4 _ 4

Все силы "Lviv Croissants" сейчас направляют на привлечение именно польских клиентов, говорит менеджер по развитию европейской сети Татьяна Луцишина:

"Хотя сейчас война и мы такой пристанок для украинцев, но у меня глубокое уважение к полякам, хотелось бы чтобы их было больше. Поэтому мы на работу нанимаем и украинцев, и поляков, чтобы в пекарне звучал польский язык. Мы очень хотим, чтобы когда заходил поляк, он не чувствовал себя здесь чужим."

Изменение названия и адаптация меню

Украинские вареники, блины, сырники и котлеты предлагают полякам в магазине "Галя Балувана", который за границей получил новое название — "Wesoła Pani" ("Веселая дама"), потому что украинский дословно не переводится.

"Балувана Галя" в Варшаве. Фото: Julia Voinar

Работницы в "Балуваной Гале" готовят блюда, Варшава. Фото: Julia Voinar

Полуфабрикаты в "Балуваной Гале", Варшава. Фото: Julia Voinar 1/3 _ 3

Принцип работы "Веселой дамы" в Польше почти не отличается от "Гали Балуваной" в Украине. С открытием проблем не было, впрочем, некоторые нюансы учесть пришлось, рассказал совладелец сети магазине Владислав Азовский:

"Законодательство отличается. А если говорить о функционале магазинов, то Украина и Польша вполне схожи. Это две страны, которые между собой граничат и разницы такой роковой нет просто".

Специально для поляков в меню появилось традиционное блюдо — ушки с разными начинками. А также крокеты и фаршированная скумбрия.

Новый формат подачи блюд

Полюбилась поляками и знакомая украинцам "Черноморка". В Варшаве работает пока два заведения. Их несколько переформатировали под европейский рынок. Здесь нет официантов, которые принимают заказ. Каждый посетитель может выбрать себе морепродукты прямо из витрины у кассы. Определиться с выбором помогают рыбные эксперты, знающие о морепродуктах все и даже больше. А еще специально для поляков в "Черноморке" готовят рыбный журек.

Ресторан "Черноморка" в Варшаве. Фото: Julia Voinar

Зал ресторана "Черноморка" в Варшаве. Фото: Julia Voinar

Ресторан "Черноморка" в Варшаве. Фото: Julia Voinar

Морепродукты в ресторане "Черноморка" в Варшаве. Фото: Julia Voinar 1/4 _ 4

Наибольшие трудности, с которыми пришлось столкнуться — отсутствие Черного моря рядом, рассказывает руководитель польского направления развития бизнеса сети ресторанов "Черноморка" Карина Синевич:

"В Украине у нас есть собственный лов рыбы, у нас есть Черное море и черноморская рыба. В Польше такого нет. Вообще, рапаны, черноморская барабулька — эти морепродукты поляки увидели впервые. Был шок: что это за рыба и где вы ее взяли? Поэтому сложнее всего было договориться о доставке с Болгарией, Турцией, потому что, к сожалению, из Украины нет возможности поставлять".

Быть быстрее других

Быстро, легко, безопасно. По такому принципу работает в Польше "Новая почта". Стиль работы в Европе отличается от украинского, говорит Андрей Григоров, директор по развитию международных рынков "Новой почты":

"Украинцы всегда пытаются все делать быстро — получить услуги, принять решение, закрыть свою потребность. В противовес, европейцы более размеренные, они не спешат, привыкли к затяжным бюрократическим процессам, и это для них норма. Мы стараемся быть немного быстрее, немного легче и безопаснее".

Чтобы быть быстрее других отделения "Новой почты" работают в воскресенье, международные посылки доставляют за три дня, и этот срок планируют уменьшать.

Отделение "Новой почты" в Варшаве. Фото: пресс-служба "Новой почты"

Отделение "Новой почты" в Варшаве. Фото: пресс-служба "Новой почты" 1/2 _ 2

А еще в Польше используют совершенно новую программу, созданную специально для европейских рынков. В ней заложены все процессы по доставке отправлений, управлению транспортом. Система автоматически рассчитывает графики автомобилей, планирует маршрут в отделение, рассчитывает время прибытия и задержки на таможне. Также тестируют новое мобильное приложение, которое будет мультиязычным.

Во время выхода на европейский рынок столкнулись с определенными сложностями с поиском помещений для отделений, которые бы отвечали потребностям, ведь многие здания в Европе являются историческим наследием, а значит внутри ничего нельзя менять, делать перепланировку.

Кроме польского, украинские бренды ставят своей целью покорить рынок и других европейских стран. Отечественные компании появляются в Германии, Литве, Чехии, Канаде и США.