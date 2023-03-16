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Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

16 березня 2023 15:39
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
В Києві пройшов Business Wisdom Summit: про що говорили
Щороку Business Wisdom Summit об’єднує виключно бізнес-практиків
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

15 березня у столичному готелі "Інтерконтиненталь" відбувся щорічний Business Wisdom Summit. Цьогоріч захід був присвячений ефективним стратегіям розвитку бізнесу під час війни. Він вкотре об’єднав топових управлінців і власників компаній для обміну дієвими рішеннями, що допоможуть адаптуватися до воєнних реалій, вийти на нові ринки, створити антикризові HR-, маркетинг- та фінансові стратегії.

Новини.LIVE побували на Саміті і ось про що там говорили.

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На більш як 15-ти дискусійних панелях понад 40 власників великого бізнесу, управлінців та маркетологів поділилися стратегіями, які допоможуть українським підприємцям відновити, релокувати, зміцнити та масштабувати бізнес.

саміт

Адже через російське вторгнення майже половина підприємств повністю або частково зупинила свою діяльність. За даними Міністерства цифрової трансформації, загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу, починаючи із 24 лютого 2022 року, становлять $85 млрд.

Тому для продовження розвитку економіки та відновлення країни, українському бізнесу потрібні нові опори та стратегії, які вже довели свою ефективність, — погодились учасники форуму. Адже країна має працювати та відновлювати зруйновану економіку навіть у тих самих умовах щоденної жорстокої війни росії.

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"На 90% компанія працює у віддаленому режимі. Вважаємо, що небезпечно збирати таку велику кількість людей в одному місці, адже у нас технологічні майданчики, що у свою чергу є інфраструктурним обʼєктом. Тому ми досить обережно до цього ставимось. Змінюємо алгоритми роботи, залучаємо підрядників, які допомагають нашим інженерам працювати з обладнанням під час масових блекаутів. У нас ще такого не було, щоб звʼязок зникав зовсім. Найгірший сценарій  клаптикове покриття. Але ми працюємо, звʼязок буде", — у коментарі Новини.LIVE наголосив Олександр Комаров, президент компанії "Київстар".

Олександр Комаров
Олександр Комаров

Як зберегти репутацію бренду

Велику увагу учасники Business Wisdom Summit приділили маркетингу та комунікаціям в нових умовах. А саме — як зберегти репутацію бренду в складних умовах.

"Для нас питання роботи на російському ринку було знято ще із 2014 року, але тоді ми віддали ліцензію для розливу. Ці недоотримані доходи, від яких ми відмовились, не створюють жодних проблем для компанії. А вже 24 лютого 2022 року у нас не було жодних сумнівів для припинення ліцензійного розливу на території країни-агресора. Не було жодних питань, що це може бути якась шкода нам чи фінансові ризики. Ми розуміли, що працювати там далі ми не можемо. Тому повідомили всіх, що відкликаємо ліцензію. 24 лютого ми зупинили будь-яку роботу в росії", — наголосив Новини.LIVE Юрій Сорочинський, СЕО NEMIROFF.

Юрій Сорочинський
Юрій Сорочинський

Нагаємо, щороку Business Wisdom Summit об’єднує виключно бізнес-практиків, надаючи можливість тисячам учасників перейняти досвід перших та використати перевірені стратегії зростання бізнесу.

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