В Киеве прошел Business Wisdom Summit: о чем говорили

Каждый год Business Wisdom Summit объединяет исключительно бизнес-практиков

15 марта в столичной гостинице "Интерконтиненталь" прошел ежегодный Business Wisdom Summit. В этом году мероприятие было посвящено эффективным стратегиям развития бизнеса во время войны. Оно объединило топовых управленцев и владельцев компаний для обмена действенными решениями, которые помогут адаптироваться к военным реалиям, выйти на новые рынки, создать антикризисные HR-, маркетинг- и финансовые стратегии.

Новини.LIVE побывали на Саммите и вот о чем там говорили.

Какова сумма убытков от войны в Украине

На более чем 15-ти дискуссионных панелях 40 владельцев крупного бизнеса, управленцев и маркетологов поделились стратегиями, которые помогут украинским предпринимателям восстановить, релокировать, укрепить и масштабировать бизнес.

Ведь из-за российского вторжения почти половина предприятий полностью или частично остановила свою деятельность. По данным Министерства цифровой трансформации, общие прямые потери малого и среднего бизнеса, начиная с 24 февраля 2022 года, составляют $85 млрд.

Поэтому для продолжения развития экономики и восстановления страны, украинского бизнеса нужны новые опоры и стратегии, которые уже доказали свою эффективность, — согласились участники форума. Ведь страна должна работать и восстанавливать разрушенную экономику даже в тех же условиях ежедневной жестокой войны россии в Украине.





























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"На 90% компания работает в отдаленном режиме. Считаем, что опасно собирать такое большое количество людей в одном месте, ведь у нас технологические площадки, что в свою очередь являются инфраструктурным объектом. Поэтому мы достаточно осторожно к этому относимся. Меняем алгоритмы работы, привлекаем подрядчиков, которые помогают нашим инженерам работать с оборудованием во время массовых блекаутов. У нас еще такого не было, чтобы связь исчезала совсем. Худший сценарий — лоскутное покрытие. Но мы работаем, связь будет", — сказал в комментарии Новини.LIVE президент компании "Киевстар" Александр Комаров.

Александр Комаров

Как сохранить репутацию бренда

Большое внимание участники Business Wisdom Summit уделили маркетингу и коммуникациям в новых условиях. А именно — как сохранить репутацию бренда в сложных условиях.

"Для нас вопрос работы на российском рынке был снят еще с 2014 года, но тогда мы отдали лицензию для разлива. Эти недополученные доходы, от которых мы отказались, не создают никаких проблем для компании. А уже 24 февраля 2022 у нас не было никаких сомнений для прекращения лицензионного разлива на территории страны-агрессора. Не было никаких вопросов, что это может быть какой-то вред нам или финансовые риски. Мы понимали, что работать там дальше мы не можем, поэтому сообщили всем, что отзываем лицензию. 24 февраля мы остановили работу в россии", — подчеркнул Новини.LIVE Юрий Сорочинский, СЕО NEMIROFF.

Юрий Сорочинский

Напомним, ежегодно Business Wisdom Summit объединяет исключительно бизнес-практиков, предоставляя возможность тысячам участников перенять опыт первых и использовать проверенные стратегии роста бизнеса.