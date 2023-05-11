Як війна вплинула на бізнес в Миколаєві: скільки підприємств зачинилось

Готель в Миколаєві. Фото: knin.ua

У результаті повномасштабного вторгнення Росії, місто Миколаїв зазнало серйозних втрат у сфері бізнесу. Орієнтовно 90% підприємств закрилися, а деякі релокувалися.

Про це міський голова Олександр Сенкевич розповів агентству Інтерфакс-Україна.

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Зараз місто перебуває на межі виживання, залежачи виключно від ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) військових. Однак, мер висловив занепокоєння, що після завершення війни цей джерело доходу також може припинитись, а нові інвестиції не надходитимуть.

"У Миколаєві майже немає виробництв. Тобто всі підприємства закрилися, багато підприємств релокувались. Сьогодні місто виживає виключно коштом ПДФО військових. Але після закінчення війни може виникнути така ситуація, що ми перестанемо отримувати і цей ПДФО, і нових коштів від наших платників податків не буде", — зазначив Олександр Сенкевич.

З метою запобігання занепаду, мер закликав активізувати механізми стимулювання інвестицій вже зараз. Він вважає, що необхідно створити особливі економічні зони.

"Сьогодні потрібно в тих регіонах, які зазнали найбільших руйнувань і які сьогодні найбільш ризиковані через близькість до кордону, створювати особливі економічні зони або щось подібне, щоб перекривати ризики тим інвесторам, які хочуть заходити, економічними, податковими інструментами, що дозволяють заробити. Тільки тоді інвестори повернуться, і локальні теж", — додав міський голова Миколаєва.

Зазначимо, після війни Одеса та область мають потенціал стати привабливими туристичними місцями за приємними цінами. В регіоні не вистачає готелів, які б приймали туристів цілий рік. Як зробити Одесу привабливим туристичним місцем – читайте в матеріалі.