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Как война повлияла на бизнес в Николаеве: сколько предприятий закрылось

11 мая 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Как война повлияла на бизнес в Николаеве: сколько предприятий закрылось
Отель в Николаеве. Фото: knin.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате полномасштабного вторжения России город Николаев понес серьезные потери в сфере бизнеса. Примерно 90% предприятий закрылись, а некоторые релоцировались.

Об этом городской голова Александр Сенкевич рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

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Сейчас город находится на грани выживания, завися исключительно от НДФЛ (налог на доходы физических лиц) военных. Однако мэр выразил обеспокоенность, что после завершения войны этот источник дохода также может прекратиться, а новые инвестиции не будут поступать.

"В Николаеве почти нет производств. То есть все предприятия закрылись, многие предприятия релоцировались. Сегодня город выживает исключительно на средства НДФЛ военных. Но после окончания войны может возникнуть такая ситуация, что мы перестанем получать и этот НДФЛ, и новых средств от наших налогоплательщиков не будет", — отметил Александр Сенкевич.

С целью предотвращения упадка мэр призвал активизировать механизмы стимулирования инвестиций уже сейчас. Он считает, что нужно сделать особенные экономические зоны.

"Сегодня нужно в тех регионах, которые испытали наибольшие разрушения и наиболее рискованны из-за близости к границе, создавать особые экономические зоны или что-то подобное, чтобы перекрывать риски тем инвесторам, которые хотят заходить, экономическими, налоговыми инструментами, позволяющими заработать. Только тогда инвесторы вернутся, и локальные тоже", — добавил городской голова Николаева.

Отметим, что после войны Одесса и область имеют потенциал стать привлекательными туристическими местами по приятным ценам. В регионе не хватает гостиниц, которые принимали бы туристов круглый год. Как сделать Одессу привлекательным туристическим местом – читайте в материале.

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