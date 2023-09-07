Зарплати в Україні — НБУ оцінив ситуацію на ринку праці

Працівник будівельної сфери. Фото: Unplush

У Національному банку України (НБУ) вважають, що ситуація із доходами українців від оплати праці у приватній сфері надалі складна. Зростання зарплат відбувається несистематично і не покриває інфляцію.

Про це йдеться в огляді НБУ (вересень 2023-го).

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Ситуація на ринку праці

Як випливає з огляду, цьогоріч штовхало у бік зростання номінальних заробітних плат зростання попиту на робочу силу на тлі труднощів із пошуком кваліфікованих співробітників та невеликої пропозиції робочої сили. При цьому доходи домогосподарств дещо підтримують виплати з бюджету.

"Через значну невизначеність ситуація з доходами від оплати праці залишається складною", — йдеться у звіті.

Відповідно до опитуванням Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, у першому півріччі компанії:

не змінювали зарплату — 59%;

підвищили зарплату — 34%.

У середньому збільшили зарплату на 12% у номінальному вимірі.

Також компанії планують до кінця 2023 року:

підвищити рівень заплати — 14%;

не планують підвищення — 40%;

не визначились — 46%.

Джерело: ІСЦ

У НБУ констатують, що у серпні економіку підтримували активні польові роботи зі збирання більшого обсягу врожаю.Також державне фінансування на відновлення інфраструктури та оборонні замовлення стали стимулом для будівельних робіт та пожвавлення в промисловості. Вагомим був і внесок торгівлі та вантажоперевезень.

"Кількість вакансій надалі зростала... кількість резюме дещо знизилася, що могло відображати як відновлення зайнятості українців, так і стиснення пропозиції робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію", — додали в НБУ.

Джерело: ІЕД

Більше про зарплати

Нагадаємо, в різних регіонах України на ринку праці ситуація з розміром заробітної плати суттєво різниться. Найвища середня зарплатня у Києві, а найнижча — у Сумах.

Також повідомлялося, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.