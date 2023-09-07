Зарплати в Україні — НБУ оцінив ситуацію на ринку праці

Як змінились зарплати в Україні: НБУ оцінив ситуацію на ринку
У Національному банку України (НБУ) вважають, що ситуація із доходами українців від оплати праці у приватній сфері надалі складна. Зростання зарплат відбувається несистематично і не покриває інфляцію.
Про це йдеться в огляді НБУ (вересень 2023-го).
Ситуація на ринку праці
Як випливає з огляду, цьогоріч штовхало у бік зростання номінальних заробітних плат зростання попиту на робочу силу на тлі труднощів із пошуком кваліфікованих співробітників та невеликої пропозиції робочої сили. При цьому доходи домогосподарств дещо підтримують виплати з бюджету.
"Через значну невизначеність ситуація з доходами від оплати праці залишається складною", — йдеться у звіті.
Відповідно до опитуванням Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, у першому півріччі компанії:
- не змінювали зарплату — 59%;
- підвищили зарплату — 34%.
У середньому збільшили зарплату на 12% у номінальному вимірі.
Також компанії планують до кінця 2023 року:
- підвищити рівень заплати — 14%;
- не планують підвищення — 40%;
- не визначились — 46%.
У НБУ констатують, що у серпні економіку підтримували активні польові роботи зі збирання більшого обсягу врожаю.Також державне фінансування на відновлення інфраструктури та оборонні замовлення стали стимулом для будівельних робіт та пожвавлення в промисловості. Вагомим був і внесок торгівлі та вантажоперевезень.
"Кількість вакансій надалі зростала... кількість резюме дещо знизилася, що могло відображати як відновлення зайнятості українців, так і стиснення пропозиції робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію", — додали в НБУ.
Більше про зарплати
Нагадаємо, в різних регіонах України на ринку праці ситуація з розміром заробітної плати суттєво різниться. Найвища середня зарплатня у Києві, а найнижча — у Сумах.
Також повідомлялося, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.