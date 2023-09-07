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Как изменились зарплаты в Украине: НБУ оценил ситуацию на рынке

7 сентября 2023 12:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — НБУ оценил ситуацию на рынке труда
Работник строительной сферы. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) считают, что ситуация с доходами украинцев от оплаты труда в частной сфере в дальнейшем сложная. Рост зарплат происходит несистематично и не покрывает инфляцию.

Об этом говорится в обзоре НБУ (сентябрь 2023-го).

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Как следует из обзора, в этом году толкало в сторону роста номинальных заработных плат увеличение спроса на рабочую силу на фоне затруднений с поиском квалифицированных сотрудников и небольшого предложения рабочей силы. При этом доходы домохозяйств несколько поддерживают выплаты из бюджета.

"Из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной ", — говорится в отчете.

Согласно опросу Института экономических исследований и политических консультаций, в первом полугодии компании:

  • не меняли зарплату — 59%;
  • повысили зарплату — 34%.

В среднем увеличили зарплату на 12% в номинальном измерении.

Также компании планируют до конца 2023 года:

  • повысить уровень заплаты — 14%;
  • не планируют повышение — 40%;
  • не определились — 46%.

 

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Источник: ИСЦ

В НБУ констатируют, что в августе экономику поддерживали активные полевые работы по уборке большего объема урожая. Также государственное финансирование на восстановление инфраструктуры и оборонные заказы стали стимулом для строительных работ и оживления в промышленности. Весомым был и вклад торговли и грузоперевозок.

"Количество вакансий в дальнейшем росло... количество резюме несколько снизилось, что могло отражать как возобновление занятости украинцев, так и сжатие предложения рабочей силы, в частности, из-за миграции и мобилизации", — добавили в НБУ.

 

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Источник: ИЭД

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Напомним, в разных регионах Украины на рынке труда ситуация с размером заработной платы существенно разнится. Самая высокая средняя зарплата в Киеве, а самая низкая — в Сумах.

Также сообщалось, что в Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.

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