Зарплаты в Украине — НБУ оценил ситуацию на рынке труда

Как изменились зарплаты в Украине: НБУ оценил ситуацию на рынке
В Национальном банке Украины (НБУ) считают, что ситуация с доходами украинцев от оплаты труда в частной сфере в дальнейшем сложная. Рост зарплат происходит несистематично и не покрывает инфляцию.
Об этом говорится в обзоре НБУ (сентябрь 2023-го).
Ситуация на рынке труда
Как следует из обзора, в этом году толкало в сторону роста номинальных заработных плат увеличение спроса на рабочую силу на фоне затруднений с поиском квалифицированных сотрудников и небольшого предложения рабочей силы. При этом доходы домохозяйств несколько поддерживают выплаты из бюджета.
"Из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной ", — говорится в отчете.
Согласно опросу Института экономических исследований и политических консультаций, в первом полугодии компании:
- не меняли зарплату — 59%;
- повысили зарплату — 34%.
В среднем увеличили зарплату на 12% в номинальном измерении.
Также компании планируют до конца 2023 года:
- повысить уровень заплаты — 14%;
- не планируют повышение — 40%;
- не определились — 46%.
В НБУ констатируют, что в августе экономику поддерживали активные полевые работы по уборке большего объема урожая. Также государственное финансирование на восстановление инфраструктуры и оборонные заказы стали стимулом для строительных работ и оживления в промышленности. Весомым был и вклад торговли и грузоперевозок.
"Количество вакансий в дальнейшем росло... количество резюме несколько снизилось, что могло отражать как возобновление занятости украинцев, так и сжатие предложения рабочей силы, в частности, из-за миграции и мобилизации", — добавили в НБУ.
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Напомним, в разных регионах Украины на рынке труда ситуация с размером заработной платы существенно разнится. Самая высокая средняя зарплата в Киеве, а самая низкая — в Сумах.
Также сообщалось, что в Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.