Зарплаты в Украине — НБУ оценил ситуацию на рынке труда

Работник строительной сферы. Фото: Unplush

В Национальном банке Украины (НБУ) считают, что ситуация с доходами украинцев от оплаты труда в частной сфере в дальнейшем сложная. Рост зарплат происходит несистематично и не покрывает инфляцию.

Об этом говорится в обзоре НБУ (сентябрь 2023-го).

Читайте также:

Ситуация на рынке труда

Как следует из обзора, в этом году толкало в сторону роста номинальных заработных плат увеличение спроса на рабочую силу на фоне затруднений с поиском квалифицированных сотрудников и небольшого предложения рабочей силы. При этом доходы домохозяйств несколько поддерживают выплаты из бюджета.

"Из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной ", — говорится в отчете.

Согласно опросу Института экономических исследований и политических консультаций, в первом полугодии компании:

не меняли зарплату — 59%;

повысили зарплату — 34%.

В среднем увеличили зарплату на 12% в номинальном измерении.

Также компании планируют до конца 2023 года:

повысить уровень заплаты — 14%;

не планируют повышение — 40%;

не определились — 46%.

Источник: ИСЦ

В НБУ констатируют, что в августе экономику поддерживали активные полевые работы по уборке большего объема урожая. Также государственное финансирование на восстановление инфраструктуры и оборонные заказы стали стимулом для строительных работ и оживления в промышленности. Весомым был и вклад торговли и грузоперевозок.

"Количество вакансий в дальнейшем росло... количество резюме несколько снизилось, что могло отражать как возобновление занятости украинцев, так и сжатие предложения рабочей силы, в частности, из-за миграции и мобилизации", — добавили в НБУ.

Источник: ИЭД

Больше о зарплатах

Напомним, в разных регионах Украины на рынке труда ситуация с размером заработной платы существенно разнится. Самая высокая средняя зарплата в Киеве, а самая низкая — в Сумах.

Также сообщалось, что в Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.