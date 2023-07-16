"Яндекс" можуть продати другу Путіна, — The Bell

Логотип Яндекс. Фото: росЗМІ

Сфера впливу в Кремлі націлена на призначення нових власників російського "Яндекса". Найімовірніший кандидат — Юрій Ковальчук, друг президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише The Bell.

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Перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко пропонує кільком інвесторам, які, як передбачається, пов'язані з Ковальчуком, вступити в угоду щодо придбання російської частини "Яндекса". У червні 2023 року угода була під загрозою зриву, оскільки рада директорів компанії відмовилася передавати її бізнесменам, які потрапили під західні санкції, попри схвалення цієї дії Путіним.

Одне з джерел The Bell, знайоме з процесом переговорів, а також двоє інших, що перебувають близько до засновника "Яндекса" Аркадія Воложа, повідомили, що засновник "Лукойлу" Вагіт Алекперов відмовився від участі в угоді. Донедавна він вважався нейтральною фігурою, що задовольняє інтереси і Кремля, і закордонних представників у раді директорів "Яндекса".

Джерела кажуть, що Алекперов ухвалив рішення про відмову від придбання "Яндекса", побоюючись потрапити під дію нових санкцій. Водночас Кремль продовжує пошуки потенційних покупців для російського сегмента компанії.

У той час як Кремль продовжував пошуки потенційних покупців для російського сегмента "Яндекса", джерела зазначають, що близько місяця тому Сергій Кирієнко представив Олексію Кудріну наступний список можливих учасників угоди:

Іван Таврін, власник Kismet Capital Group та колишній керівник "Мегафону";

структура під управлінням Олексія Нечаєва, засновника компанії Faberlic та лідера партії "Нові люди" у парламенті;

державний інвестиційний фонд РФПІ чи пенсійний "Газфонд", якими керує Юрій Шамалов.

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