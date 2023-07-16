"Яндекс" могут продать другу Путина, — The Bell

Логотип "Яндекс". Фото: росСМИ

Сфера влияния в Кремле нацелена на назначение новых владельцев российского "Яндекса". Наиболее вероятный кандидат — Юрий Ковальчук, друг президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет The Bell.

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Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко предлагает нескольким инвесторам, которые, как предполагается, связаны с Ковальчуком, вступить в сделку по приобретению российской части "Яндекса". При этом, в июне 2023 года сделка была под угрозой срыва, так как совет директоров компании отказался передавать её бизнесменам, попавшим под западные санкции, несмотря на одобрение этого действия Путиным.

Один из источников The Bell, знакомый с процессом переговоров, а также двое других, находящихся близко к основателю "Яндекса" Аркадию Воложу, сообщили, что основатель "Лукойла" Вагит Алекперов отказался от участия в сделке. До недавнего времени он считался нейтральной фигурой, удовлетворяющей интересы и Кремля, и зарубежных представителей в совете директоров "Яндекса".

Источники говорят, что Алекперов принял решение об отказе от приобретения "Яндекса", опасаясь попасть под действие новых санкций. В то же время Кремль продолжает поиски потенциальных покупателей для российского сегмента компании.

В то время как Кремль продолжал поиски потенциальных покупателей для российского сегмента "Яндекса", источники отмечают, что около месяца назад Сергей Кириенко представил Алексею Кудрину следующий список возможных участников сделки:

Иван Таврин, владелец Kismet Capital Group и бывший руководитель "Мегафона";

cтруктура под управлением Алексея Нечаева, основателя компании Faberlic и лидера партии "Новые люди" в парламенте;

государственный инвестиционный фонд РФПИ или пенсионный "Газфонд", которыми руководит Юрий Шамалов.

Напомним, что Google будет блокировать новости на своей платформе вслед за Facebook и Instagram. Такое решение приняли из-за закона, который принял Сенат Канады по поводу новостей в Интернете.