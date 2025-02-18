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IKEA відновить роботу в Україні у 2025 році

18 лютого 2025 19:00
Анастасія Писаненко - редактор
ІКЕА повертається в Україну — які терміни
Мережа IKEA. Фото: Вікіпедія
Анастасія Писаненко - редактор

Мережа ІКЕА планує своє повернення в Україну. Магазини можуть відкритися вже у 2025 році.

Про це повідомив операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин, пише Інтерфакс-Україна.

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Остаточна дата відкриття буде повідомлена офіційно компанією ІКЕА.

"Є дуже обнадійлива інформація, що це точно станеться цього року, але є два сценарії. Перший — в Україні припиняться бойові дії, відповідно це станеться дуже-дуже швидко. Якщо бойові дії не припиняються, відкриття триватиме трохи більше часу. Фізично вони вже готові", — повідомив Лашин.

Ритейлер щодня здійснює заходи з оновлення магазину, зокрема прибирання, частковий ремонт, заміну вивіски та вивезення старого товару.

Нагадаємо, бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в галузі моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — навесні 2024 року офіційно повернулися на український ринок. Іспанський ритейлер планує заново відкрити щонайменше 20 магазинів у Києві та Львові.

Крім того, нещодавно стало відомо, що McDonald’s біля метро "Лук’янівська" у Києві знову відкрився для відвідувачів після тривалих ремонтних робіт через обстріл.

Київ Україна магазини бізнес війна в Україні

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