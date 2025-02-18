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IKEA возобновит работу в Украине в 2025 году

18 февраля 2025 19:00
Анастасия Писаненко - редактор
ИКЕА возвращается в Украину - каковы сроки
Сеть IKEA. Фото: Википедия
Анастасия Писаненко - редактор

Сеть ИКЕА планирует свое возвращение в Украину. Магазины могут открыться уже в 2025 году.

Об этом сообщил операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин, пишет Интерфакс-Украина.

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Окончательная дата открытия будет сообщена официально компанией ИКЕА.

"Есть очень обнадеживающая информация, что это точно произойдет в этом году, но есть два сценария. Первый - в Украине прекратятся боевые действия, соответственно это произойдет очень-очень быстро. Если боевые действия не прекращаются, открытие займет немного больше времени.Физически они уже готовы", — сообщил Лашин.

Ритейлер ежедневно осуществляет мероприятия по обновлению магазина, в частности уборку, частичный ремонт, замену вывески и вывоз старого товара.

Напомним, бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в области моды Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - весной 2024 года официально вернулись на украинский рынок. Испанский ритейлер планирует заново открыть не менее 20 магазинов в Киеве и Львове.

Кроме того, недавно стало известно, что McDonald's возле метро "Лукьяновская" в Киеве снова открылся для посетителей после длительных ремонтных работ из-за обстрела.

Киев Украина магазины бизнес война в Украине

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