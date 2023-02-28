​​​​​​​Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі

Акції компанії Tesla Ілона Маска зросли у ціні

Завдяки зростанню ціни на акції Tesla, Ілон Маск знову повернувся на вершину списку світових мільярдерів. Його статки оцінюються у 187,1 млрд доларів США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Зростання акцій Tesla

Ціна на акції компанії Ілона Маска Tesla виросли, порівняно із внутрішньоденним мінімумом 6 січня, майже на 100%.

Причиною такого зростання є збільшення ставок інвесторів на тлі ознак економічного відновлення та уповільнення темпів підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи.

Крім того, на зростання ціни на акції вплинуло збільшення попиту на автомобілі Tesla після зниження ціни на деякі моделі.

Маск знову номер один

У списку найбагатших людей світу внаслідок такого зростання ціни на акції власник Tesla Ілон Маск повернувся на перше місце із показником 187,1 млрд доларів США.

73-річний французький мільярдер Бернар Арно, який володіє групою з виробництва предметів розкоші LVMH, став другим — його статки оцінюються як 185,3 млрд доларів.

Нагадаємо, що Федеральне авіаційне управління США запропонувало накласти цивільний штраф на компанію Ілона Маска SpaceX у розмірі 175 тис. доларів. Причина в тому, що компанія не надала агентству деякі дані про безпеку щодо запуску супутників Starlink у серпні 2022 року.

Фото: Encyclopedia Britannica