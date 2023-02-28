Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Акции компании Tesla Илона Маска выросли в цене

Благодаря росту цены на акции Tesla, Илон Маск снова вернулся на вершину списка мировых миллиардеров. Его состояние оценивается в 187,1 млрд долларов США.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Рост акций Tesla

Цена на акции компании Илона Маска Tesla выросла по сравнению с внутридневным минимумом 6 января почти на 100%.

Причиной такого роста является рост ставок инвесторов на фоне признаков экономического восстановления и замедления темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Кроме того, на рост цен на акции повлияло увеличение спроса на автомобили Tesla после снижения цены на некоторые модели.

Маск снова номер один

В списке самых богатых людей мира из-за такого роста цены на акции владелец Tesla Илон Маск вернулся на первое место с показателем 187,1 млрд долларов США.

73-летний французский миллиардер Бернар Арно, владеющий группой по производству предметов роскоши LVMH, стал вторым — его состояние оценивается как 185,3 млрд долларов.

Напомним, что Федеральное авиационное управление США предложило наложить гражданский штраф на компанию Илона Маска SpaceX в размере 175 тыс. долларов. Причина в том, что компания не предоставила агентству некоторые данные о безопасности запуска спутников Starlink в августе 2022 года.

Фото: Encyclopedia Britannica