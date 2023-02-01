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Intel скоротить зарплати працівникам: гендиректор втратить 25% окладу

1 лютого 2023 14:35
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Інтел скоротить зарплати керівництву та персоналу
Це сталося через тиждень після зниження прогнозу продажів
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Американська технологічна корпорація Intel (INTC.O) оголосила про істотне скорочення оплати праці співробітників та керівників. Це сталося через тиждень після зниження прогнозу продажів.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерела.

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Скільки втратять керівники та працівники

Як зауважує агенція, втратять у прибутку як звичайні працівники, так і керівництво. Скорочення окладів коливатимуться від 5% для працівників середньої ланки до 25% — для генерального директора Пета Гелсінгера.

Йдеться про оклад, який становить лише невелику частину щорічних доходів гендиректора. Так, у перший рік роботи Гелсінгер отримував оклад 1,1 млн доларів, 1,75 млн доларів — у вигляді премії за вступ на посаду

"Але 78% його доходів за той період формували виплати у формі акцій Intel, чий вартісний еквівалент сягав $140,4 млн", — пише Reuters.

Найближчі до гендиректора Intel керівники втратять у зарплаті 15%, а менеджери середньої ланки втратять 5% свого річного доходу. При цьому погодинну оплату працівників компанія не скорочуватиме.

Відомо, персонал просто втратить квартальні премії та додаткові внески до пенсійних фондів, які компанія робила разом із співробітниками.

Ще Intel готова скорочувати чисельність персоналу, тому для деяких співробітників загроза зменшення зарплати є не головною.

Ситуація з іншими компаніями

Технологічні компанії заявили про можливі скорочення після двох останніх років зростання кількості найманих працівників, спричиненого пандемією. Це призвело до того, що такі компанії, як Meta Platforms Inc (META.O) і Microsoft Corp (MSFT.O), були змушені у підсумку звільнити тисячі робітників.

Нагадаємо, материнська компанія Google, Alphabet, запланувала масштабну оптимізацію штатних працівників в усьому світі. Мають намір звільнити близько 12 тисяч осіб, тобто 6% робочої сили.

Раніше ми писали, що у 2023 році у технологічній галузі через невизначеність в економіці продовжиться тенденція попередніх років — скорочення кількості робочих місць.

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