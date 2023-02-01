Интел сократит зарплаты руководству и персоналу

Это произошло через неделю после снижения прогноза продаж

Американская технологическая корпорация Intel (INTC.O) объявила о существенном сокращении оплаты труда сотрудников и руководителей. Это произошло спустя неделю после снижения прогноза продаж.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сколько потеряют руководители и работники

Как отмечает агентство, потеряют в прибыли как обычные работники, так и руководство. Сокращения окладов будут колебаться от 5% для работников среднего звена до 25% — для генерального директора Пета Хелсингера.

Речь идет об окладе, который составляет лишь небольшую часть ежегодных доходов гендиректора. Так, в первый год работы Хелсингер получал оклад 1,1 млн долларов, 1,75 млн долларов — в виде премии за вступление в должность.

"Но 78% его доходов за тот период формировали выплаты в форме акций Intel, чей стоимостный эквивалент достигал $140,4 млн", — пишет Reuters.

Ближайшие к гендиректору Intel руководители потеряют в зарплате 15%, а менеджеры среднего звена лишатся 5% своего годового дохода. При этом почасовую оплату работников компания не будет сокращать.

Известно, что персонал просто потеряет квартальные премии и дополнительные взносы в пенсионные фонды, которые компания делала вместе с сотрудниками.

Еще Intel готова сокращать численность персонала, поэтому для некоторых сотрудников угроза уменьшения зарплаты не главная.

Ситуация с другими компаниями

Технологические компании заявили о возможных сокращениях после двух последних лет роста количества наемных работников, вызванного пандемией. Это привело к тому, что такие компании, как Meta Platforms Inc (META.O) и Microsoft Corp (MSFT.O), были вынуждены в итоге уволить тысячи рабочих.

Напомним, материнская компания Google, Alphabet, запланировала масштабную оптимизацию штатных работников по всему миру. Намерены уволить около 12 тысяч человек, то есть 6% рабочей силы.

Ранее мы писали, что в 2023 году в технологической отрасли из-за неопределенности в экономике продолжится тенденция предыдущих лет — сокращение количества рабочих мест.