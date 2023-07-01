Компанія Apple вперше за 40 років досягла рекордної вартості

Генеральний директор Apple Тім Кук. Фото: thepeninsulaqatar.com

У п'ятницю, 30 червня, акції Apple завершили торги, вартість яких оцінюють у 3 трильйони доларів. Наразі це дина компанія, яка досягла цього рубежу вперше за 40 років.

Про це повідомляє CNN.

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Рекорд Apple

Відомо, що акції Apple вже досягали такої позначки у 2022 році, однак не змогли закритися. Але у цю п'ятницю акції дали біржовому ринку Nasdaq найкращий приріст.

"Акції Apple зросли більш ніж на 2% у п'ятницю до рекордних 193,97 доларів. З 15,7 мільярдами акцій в обігу ця ціна акцій підштовхнула Apple до її історичної ринкової вартості", — йдеться у повідомленні.

Рекордної вартості, зокрема, вдалося досягти завдяки запуску Apple Vision Pro на початку цього місяця.

"Vision Pro, який надійде в продаж наступного року, вразив технічних журналістів, які отримали попередній перегляд пристрою доповненої реальності. Але він виходить на ринок, що тільки зароджується, і мало прийнятий основними споживачами . Apple планує стягувати солідні 3499 доларів за свою гарнітуру, яка наразі має обмежені додатки та можливості, і вимагає від користувачів прив’язки до акумулятора розміром з iPhone", — повідомляють в CNN.

Нагадаємо, Apple припиняє обслуговування застарілих моделей iPhone. Йдеться не лише про перші моделі смартфона, але й про пристрої, поширення яких припинено як мінімум 7 років назад.

Також ми писали, що ціни на iPhone 15, можливо, стануть найвищими за всю історію Apple. Причина — помітне оновлення модельної лінійки.