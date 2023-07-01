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Компания Apple впервые за 40 лет достигла рекордной стоимости

1 июля 2023 08:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Компания Apple впервые за 40 лет достигла рекордной стоимости
Генеральный директор Apple Тим Кук. Фото: thepeninsulaqatar.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 30 июня, акции Apple завершили торги, стоимость которых оценивается в 3 триллиона долларов. Сейчас это единственная компания, которая достигла этого рубежа впервые за 40 лет.

Об этом сообщает CNN.

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Рекорд Apple

Известно, что акции Apple уже достигали такой отметки в 2022 году, однако не смогли закрыться. Но в эту пятницу акции дали биржевому рынку Nasdaq самый лучший прирост.

"Акции Apple выросли более чем на 2% в пятницу до рекордных 193,97 долларов. С 15,7 миллиардами акций в обращении эта цена акций подтолкнула Apple к ее исторической рыночной стоимости", — говорится в сообщении.

Рекордную стоимость, в частности, удалось достичь благодаря запуску Apple Vision Pro в начале этого месяца.

"Vision Pro, который поступит в продажу в следующем году, поразил технических журналистов, получивших предварительный просмотр устройства дополненной реальности. Но он выходит на только зарождающийся рынок и мало принят основными потребителями. Apple планирует взимать солидные 3499 долларов за свою гарнитуру, которая сейчас имеет ограниченные приложения и возможности, и требует от пользователей привязки к аккумулятору размером с iPhone", — сообщают в CNN.

Напомним, Apple прекращает обслуживание устаревших моделей iPhone. Речь идет не только о первых моделях смартфона, но и об устройствах, распространение которых прекращено как минимум 7 лет назад.

Также мы писали, что цены на iPhone 15, возможно, станут самыми высокими за всю историю Apple. Причина — заметное обновление модельной линейки.

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