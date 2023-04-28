Компанія Toyota попри зміну керівництва встановила рекорд з продажу автівок

Автомобіль-гібрид від компанії Toyota. Фото: Pixabay/Hermann Traub

Японська автомобільна компанія Toyota за останні 12 місяців збільшила об’єми виробництва і продажів автомобілів до рекордних показників. Продано було понад 9,6 млн автівок.

Про це повідомляє інформаційна агенція Kyodo News.

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Зміна керівництва у Toyota

Один із флагманів японського автомобілебудування, компанія Toyota, уперше за 14 років змінив керівника.

Нащадка родини-засновника компанії Акіо Тойоду замінив колишній керівник підрозділу Lexus Кодзі Сато.

Рекорди компанії

Попри це, Toyota не просто збільшила процес виробництва автомобілів, а і встановила новий рекорд.

Світовий випуск автівок компанії зріс за останні 12 місяців на 6,5%, до 9,13 мільйона одиниць.

Так само сягнули рекордних показників і світові продажі автомобілів компанії Toyota. За даними фірми, за 12 місяців було продано 9,61 мільйона автівок.

Нагадаємо, що у грудні ЗМІ дізналися, що провідний японський автовиробник Toyota Motor Corp. планує представити ключовим постачальникам зміни у своїй стратегії щодо електромобілів. Це пов'язано з намаганням скоротити розрив у ціні та продуктивності з лідерами галузі Tesla та BYD.