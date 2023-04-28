Компания Toyota, несмотря на смену руководства, установила рекорд по продаже автомобилей
Японская автомобильная компания Toyota за последние 12 месяцев увеличила объемы производства и продаж автомобилей до рекордных показателей. Продано было более 9,6 млн автомобилей.
Об этом сообщает информационное агентство Kyodo News.
Смена руководства у Toyota
Один из флагманов японского автомобилестроения, компания Toyota, впервые за 14 лет сменил руководителя.
Потомка семьи-основателя компании Акио Тойоду заменил бывший руководитель подразделения Lexus Кодзи Сато.
Рекорды компании
Несмотря на это, Toyota не просто увеличила процесс производства автомобилей, но и установила новый рекорд.
Мировой выпуск автомобилей компании вырос за последние 12 месяцев на 6,5%, до 9,13 миллиона единиц.
Также достигли рекордных показателей и мировые продажи автомобилей компании Toyota. По данным фирмы, за 12 месяцев было продано 9,61 миллиона автомобилей.
Напомним, что в декабре СМИ узнали, что ведущий японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. планирует представить ключевым поставщикам изменения в своей стратегии по электромобилям. Это связано с попыткой сократить разрыв в цене и производительности с лидерами отрасли Tesla и BYD.