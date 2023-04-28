Компания Toyota, несмотря на смену руководства, установила рекорд по продаже автомобилей

Автомобиль-гибрид от компании Toyota. Фото: Pixabay/Hermann Traub

Японская автомобильная компания Toyota за последние 12 месяцев увеличила объемы производства и продаж автомобилей до рекордных показателей. Продано было более 9,6 млн автомобилей.

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo News.

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Смена руководства у Toyota

Один из флагманов японского автомобилестроения, компания Toyota, впервые за 14 лет сменил руководителя.

Потомка семьи-основателя компании Акио Тойоду заменил бывший руководитель подразделения Lexus Кодзи Сато.

Рекорды компании

Несмотря на это, Toyota не просто увеличила процесс производства автомобилей, но и установила новый рекорд.

Мировой выпуск автомобилей компании вырос за последние 12 месяцев на 6,5%, до 9,13 миллиона единиц.

Также достигли рекордных показателей и мировые продажи автомобилей компании Toyota. По данным фирмы, за 12 месяцев было продано 9,61 миллиона автомобилей.

Напомним, что в декабре СМИ узнали, что ведущий японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. планирует представить ключевым поставщикам изменения в своей стратегии по электромобилям. Это связано с попыткой сократить разрыв в цене и производительности с лидерами отрасли Tesla и BYD.