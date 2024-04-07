Що відбувається на окупованій Запорізькій АЕС

Крок до Фукусіми — у Міненерго розповіли про страшні наслідки відключення окупованої ЗАЕС
Втрата зовнішнього живлення на окупованій Росією Запорізькій АЕС може призвести до ядерної аварії. Оскільки використовувати електрогенератори на станції зараз дуже небезпечно.
Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів Міністр енергетики України Герман Галущенко.
Російський дрон чи ракета може будь-коли влучити в генератор
"Якщо немає зовнішнього живлення для підтримки систем безпеки, то включаються дизельні генератори. Вони там є, слава Богу, Україна відповідала за стан цих генераторів — вони всі в робочому стані. Але знову ж таки, це величезний ризик можливої ядерної аварії. По-перше, коли працює генератор — це вже небезпечно само по собі з точки зору стабільності постачання. По-друге, вони ж стріляють далі і випадкове влучання наприклад дрону чи ракети в генератор і його нема. Відповідно, ми вже перетнули цю межу і ми вже в ситуації ядерного інциденту", — сказав Герман Галущенко.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 4 квітня на Запорізькій атомній електростанції відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна". Через неї АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб, наразі станція на межі блекауту.
Також ми повідомляли: народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС практично не лишилося українського персоналу.
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