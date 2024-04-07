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Крок до Фукусіми — у Міненерго розповіли про страшні наслідки відключення окупованої ЗАЕС

7 квітня 2024 01:31
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Що відбувається на окупованій Запорізькій АЕС
Енергоблоки окупованої Запорізької АЕС. Фото: twitter.com/focusua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Втрата зовнішнього живлення на окупованій Росією Запорізькій АЕС може призвести до ядерної аварії. Оскільки використовувати електрогенератори на станції зараз дуже небезпечно. 

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів Міністр енергетики України Герман Галущенко.

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"Якщо немає зовнішнього живлення для підтримки систем безпеки, то включаються дизельні генератори. Вони там є, слава Богу, Україна відповідала за стан цих генераторів — вони всі в робочому стані. Але знову ж таки, це величезний ризик можливої ядерної аварії. По-перше, коли працює генератор — це вже небезпечно само по собі з точки зору стабільності постачання. По-друге, вони ж стріляють далі і випадкове влучання наприклад дрону чи ракети в генератор і його нема. Відповідно, ми вже перетнули цю межу і ми вже в ситуації ядерного інциденту", — сказав Герман Галущенко. 

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 4 квітня на Запорізькій атомній електростанції відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна". Через неї АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб, наразі станція на межі блекауту. 

Також ми повідомляли: народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС практично не лишилося українського персоналу.

війна
екологічна катастрофа
окупанти
МАГАТЕ
Запорізька АЕС
ядерна небезпека

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