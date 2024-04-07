Что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Энергоблоки оккупированной Запорожской АЭС. Фото: twitter.com/focusua

Потеря внешнего питания на оккупированной Россией Запорожской АЭС может привести к ядерной аварии. Поскольку использовать электрогенераторы на станции сейчас — во время постоянных обстрелов территории Украины — очень опасно.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Читайте также:

Российский дрон или ракета может когда угодно попасть в генератор

"Если нет внешнего питания для поддержки систем безопасности, то включаются дизельные генераторы. Они там есть, слава Богу, Украина отвечала за состояние этих генераторов — они все в рабочем состоянии. Но опять же это огромный риск возможной ядерной аварии. Во-первых, когда работает генератор — это уже опасно само по себе с точки зрения стабильности снабжения. Во-вторых, они же стреляют дальше, и случайное попадение, например, дрона или ракеты в генератор — и его нет. Соотвественно, мы уже пересекли эту грань, и мы уже в ситуации ядерного инцидента", — сказал Герман Галущенко.

Напомним, в результате российских обстрелов 4 апреля на Запорожской атомной электростанции отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная". Через нее АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей, станция оказалась на грани блекаута.

Также мы сообщали: народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что на оккупированной россиянами Запорожской АЭС практически не осталось украинского персонала.