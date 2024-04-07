Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow Шаг к Фукусиме — в Минэнерго рассказали о страшных последствиях отключения оккупированной ЗАЭС arrow

Шаг к Фукусиме — в Минэнерго рассказали о страшных последствиях отключения оккупированной ЗАЭС

7 апреля 2024 01:31
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Что происходит на оккупированной Запорожской АЭС
Энергоблоки оккупированной Запорожской АЭС. Фото: twitter.com/focusua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Потеря внешнего питания на оккупированной Россией Запорожской АЭС может привести к ядерной аварии. Поскольку использовать электрогенераторы на станции сейчас — во время постоянных обстрелов территории Украины — очень опасно.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Читайте также:

Российский дрон или ракета может когда угодно попасть в генератор

"Если нет внешнего питания для поддержки систем безопасности, то включаются дизельные генераторы. Они там есть, слава Богу, Украина отвечала за состояние этих генераторов — они все в рабочем состоянии. Но опять же это огромный риск возможной ядерной аварии. Во-первых, когда работает генератор — это уже опасно само по себе с точки зрения стабильности снабжения. Во-вторых, они же стреляют дальше, и случайное попадение, например, дрона или ракеты в генератор — и его нет. Соотвественно, мы уже пересекли эту грань, и мы уже в ситуации ядерного инцидента", — сказал Герман Галущенко.

Напомним, в результате российских обстрелов 4 апреля на Запорожской атомной электростанции отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная". Через нее АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей, станция оказалась на грани блекаута.

Также мы сообщали: народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что на оккупированной россиянами Запорожской АЭС практически не осталось украинского персонала.

война
экологическая катастрофа
оккупанты
МАГАТЭ
Запорожская АЭС
ядерная опасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста