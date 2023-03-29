Літає лише одна компанія: як виживає сьогодні українська авіагалузь

Практично всі українські авіакомпанії припинили роботу після початку повномасштабного вторгнення рф

Війна повністю зупинила українську цивільну авіацію: з перших годин вторгнення рф небо над Україною закрите. Всі українські авіакомпанії втратили можливість заробляти кошти на польотах, а на європейський ринок за цей час переорієнтувалася тільки одна компанія.

Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Що відбувається з українськими авіакомпаніями

Більшість українських компаній до вторгнення рф літали на орендованих літаках. Це поширена практика, адже через традиційно високу вартість повітряних суден власні борти мають далеко не всі компанії. Ще за кілька тижнів до вторгнення окупантів в Україну європейські лізингодавці почали вимагати від авіакомпаній повернути літаки в Європу.

Авіакомпанії, які базувалися в Україні і яких страхувальники змусили вивезти літаки перед війною, фактично повернули літаки й здали сертифікати, повністю зупинили свою операційну діяльність. У решти літаки залишаються в аеропортах і не можуть покинути територію України через закритий повітряний простір.

За кордоном літає єдина з українських авіакомпаній

Єдиний спосіб задіяти наявний флот і утримати на роботі працівників авіагалузі в умовах закритого неба – працювати за кордоном. Чи не єдині, хто зараз активно використовує цю можливість і виконує рейси – українська авіакомпанія SkyUp.

"На момент повномасштабного вторгнення у нас було 11 літаків, 10 з яких перебували за кордоном (один перебуває в Борисполі й зараз). Також протягом року ми отримали ще один літак. Таким чином на сьогодні у нас флот в цілому 12 літаків, 11 з яких задіяні в операційній діяльності за кордоном", – розповіли у прес-службі компанії.

У березні минулого року SkyUp запропонувала свої літаки Boeing-737 в "мокрий лізинг" (разом з пілотами і бортпровідниками) іноземним авіакомпаніям за умови, що вони не будуть літати в росію та білорусь. З весни 2022 року SkyUp виконувала евакуаційні рейси – вивозила жінок та дітей в країни Європи, а назад везли гуманітарний вантаж. Однак на цих перевезеннях авіакомпанія не заробляла.

Тоді компанія надіслала відкритого листа партнерам із пропозицією співпраці, і звернення отримало хорошу реакцію. Іноземні компанії стали орендувати їхні літаки разом з екіпажем: SkyUp стала працювати під європейською регуляцією.

Що буде з українською авіацією після війни

До повномасштабної війни в Україну і з України виконували рейси багато найрізноманітніших авіакомпаній: від Lufthansa та KLM до лоукостера WizzAir і чартерів. На думку редактора профільного видання Avianews Олександра Мироненка, вони повертатимуться на український ринок з великою обережністю. Швидко прийняти рішення може Ryanair: гендиректор компанії Майкл О'Лірі одним із перших висловлював готовність повернути польоти в Україну, як тільки завершиться війна. Лоукостер також був одним з останніх, хто пішов з України перед самим вторгненням рф.

"Може бути, що після деокупації наших земель росія буде й далі нас обстрілювати ракетами. Тоді ніхто аеропорти для цивільної авіації відкривати не буде. Адже один базовий літак на кшталт Boeing 737 або Airbus А320 коштує близько ста мільйонів доларів", – припускає редактор Avianews.

SkyUp, ймовірно, стане першою, хто після відкриття неба в Україні швидко перебазує літаки в Україну і почне активно виконувати рейси.

Завдяки масштабній лібералізації ринку до війни МАУ вже давно перестав бути монополістом. Більшість угод про двосторонній рух були спрощені — у більшість країн Європи можна було літати без обмежень. SkyUp навіть зміг вийти на лінію в Париж, що раніше вважалося фантастикою: туди літали тільки Airfrance та МАУ, а ціни на квитки були астрономічні. З появою лоукостерів квитки по багатьох напрямках стали коштувати 20 євро замість 300.

Якщо найближчі півроку-рік українські авіакомпанії не вийдуть зі стану зупинки, то після закінчення війни та відкриття повітряного простору частина компаній без підтримки акціонерів до того часу або не доживуть, або після цього стануть банкрутами, вважають опитані виданням експерти.

Нагадаємо, раніше мер Тбілісі та генеральний секретар "Грузинської мрії" Каха Каладзе заявив, що планується поновлення прямого авіасполучення між Грузією та росією.

Також раніше з'явилася інформація, що Індонезія працює над можливістю надати гарантії російським авіакомпаніям про відсутність ризику арешту літаків під час запуску прямих рейсів.

Водночас Туреччина відмовилася обслуговувати літаки із росії та білорусі.