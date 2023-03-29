Летает только одна компания: как выживает сегодня украинская авиаотрасль

Практически все украинские авиакомпании прекратили работу после начала полномасштабного вторжения России.

Война полностью остановила украинскую гражданскую авиацию: с первых часов вторжения россии небо над Украиной закрыто. Все украинские авиакомпании потеряли возможность зарабатывать средства на полетах, а на европейский рынок за это время переориентировалась только одна компания.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Что происходит с украинскими авиакомпаниями

Большинство украинских компаний до вторжения россии летали на арендованных самолетах. Это распространенная практика, ведь из-за традиционно высокой стоимости воздушных судов собственные борта имеют далеко не все компании. Еще за несколько недель до вторжения оккупантов в Украину европейские лизингодатели потребовали от авиакомпаний вернуть самолеты в Европу.

Базировавшиеся в Украине авиакомпании, которых страхователи заставили вывезти самолеты перед войной, фактически вернули самолеты и сдали сертификаты, полностью остановили свою операционную деятельность. В остальных самолеты остаются в аэропортах и не могут покинуть территорию Украины из-за закрытого воздушного пространства.

За границей летает единственная из украинских авиакомпаний

Единственный способ задействовать имеющийся флот и удержать на работе работников авиаотрасли в условиях закрытого неба – работать за границей. Едва ли не единственные, кто сейчас активно использует эту возможность и выполняет рейсы – украинская авиакомпания SkyUp.

"На момент полномасштабного вторжения у нас было 11 самолетов, 10 из которых находились за границей (один находится в Борисполе и сейчас). Также в течение года мы получили еще один самолет. Таким образом на сегодняшний день у нас флот в общей сложности 12 самолетов, 11 из которых задействованы в операционной деятельности за границей", – рассказали в пресс-службе компании.

В марте прошлого года SkyUp предложила свои самолеты Boeing-737 в "мокрый лизинг" (вместе с пилотами и бортпроводниками) иностранным авиакомпаниям при условии, что они не будут летать в россию и беларусь. С весны 2022 года SkyUp выполняла эвакуационные рейсы – вывозила женщин и детей в страны Европы, а обратно увозили гуманитарный груз. Однако на этих перевозках авиакомпания не зарабатывала.

Тогда компания направила открытое письмо партнерам с предложением сотрудничества, и обращение получило хорошую реакцию. Иностранные компании стали арендовать их самолеты вместе с экипажем: SkyUp стала работать под европейской регуляцией.

Что будет с украинской авиацией после войны

До полномасштабной войны в Украину и из Украины выполняли рейсы многие самые разнообразные авиакомпании: от Lufthansa и KLM до лоукостера WizzAir и чартеров. По мнению редактора профильного издания Avianews Александра Мироненко, они будут возвращаться на украинский рынок с большой осторожностью. Быстро принять решение может Ryanair: гендиректор компании Майкл О'Лири одним из первых выражал готовность вернуть полеты в Украину, как только завершится война. Лоукостер также был одним из последних, кто ушел из Украины перед самым вторжением в рф.

"Может быть, после деоккупации наших земель россия будет и дальше нас обстреливать ракетами. Тогда никто аэропорты для гражданской авиации открывать не будет. Ведь один базовый самолет вроде Boeing 737 или Airbus А320 стоит около ста миллионов долларов", – предполагает редактор Avianews.

SkyUp, вероятно, станет первым, кто после открытия неба в Украине быстро перебазирует самолеты в Украину и начнет активно выполнять рейсы.

Благодаря масштабной либерализации рынка до войны МАУ уже давно не является монополистом. Большинство соглашений о двустороннем движении были упрощены — большинство стран Европы могли летать без ограничений. SkyUp даже смог выйти на линию в Париж, что считалось ранее фантастикой: туда летали только Airfrance и МАУ, а цены на билеты были астрономические. С появлением лоукостеров билеты по многим направлениям стали стоить 20 евро вместо 300.

Если в ближайшие полгода украинские авиакомпании не выйдут из состояния остановки, то после окончания войны и открытия воздушного пространства часть компаний без поддержки акционеров до тех пор либо не доживут, либо после этого станут банкротами, считают опрошенные изданием эксперты.

Напомним, ранее мэр Тбилиси и генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил, что планируется возобновление прямого авиасообщения между Грузией и россией.

Также ранее появилась информация о том, что Индонезия работает над возможностью предоставить гарантии российским авиакомпаниям об отсутствии риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов.

В то же время, Турция отказалась обслуживать самолеты из россии и беларуси.