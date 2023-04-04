L'Oreal купить бренд люксової косметики Aesop: подробиці угоди

Компанія L’Oréal зробила найкращу пропозицію щодо злиття з Aesop

Французька компанія L'Oreal погодилась придбати австралійський бренд косметики класу люкс Aesop за 2,53 мільярда доларів. Переговори щодо злиття тривали декілька місяців.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

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Що відомо

За даними видання, переговори, які передували угоді, тривали декілька місяців, оскільки інші компанії, включаючи приватну інвестиційну компанію Permira та китайську інвестиційну компанію Primavera Capital, також виявили інтерес до австралійського бренду, що належить бразильській Natura & Co.

У структурі L’Oreal Aesop долучиться до групи люксових брендів на кшталт Lancome та Yves Saint Laurent, оскільки французька компанія вирішила орієнтуватись на елітну косметику.

Угоду планується закрити у третьому кварталі поточного року.

Нестандартне рішення

Аналітики зазначають, що ця угода є нетрадиційною для M&A-стратегії L’Oreal.

"Раніше компанія купувала бренди на ранніх стадіях розвитку, щоб згодом отримати більший дохід за рахунок синергії", — розповіла аналітик фінансової компанії Jefferies Моллі Вілензек.

Очікується, що бразильська косметична компанія Natura, яка придбала Aesop у 2013 році, завдяки угоді скоротить заборгованість і зможе зосередитися на розвитку інших підприємств.

Депозитарні розписки Natura в США зросли на 15% наприкінці торгів після оголошення угоди. На торгах у Парижі акції LʼOreal подорожчали менш ніж на 1%. зазначає агентство.

Що відомо про бренд Aesop

Компанія Aesop була створена у 1987 році і одразу посіла місце серед елітних торгових марок. Перший магазин був відкритий у Мельбурні у 2003 році, після чого торгові точки компанії з’явились у багатьох містах світу, включаючи Нью-Йорк та Лондон. Компанія Natura & Co стала мажоритарним власником компанії у 2013 році.

Aesop виробляє креми й лосьйони для шкіри, волосся та тіла. Продукція Aesop представлена у понад 40 країнах світу. Бренд має понад 300 магазинів і точок продажу. Дохід Aesop за підсумками 2022 року становив $537 млн.

Додамо, що LʼOréal Group — найбільший у світі виробник косметики, належить швейцарській компанії Nestle.

Нагадаємо, раніше у міністерстві промисловості та торгівлі росії заявили, що низка марок косметики й парфумерії L'Oreal, повернуться на російський ринок. Однак у французькій компанії спростували цю заяву росіян.