L'Oreal купит бренд люксовой косметики Aesop: подробности сделки

Компания L'Oreal сделала лучшее предложение по слиянию с Aesop

Французская компания L'Oréal согласилась приобрести австралийский бренд косметики класса люкс Aesop за 2,53 миллиарда долларов. Переговоры по слиянию продолжались несколько месяцев.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Что известно

По данным издания, переговоры, предшествовавшие соглашению, длились несколько месяцев, поскольку другие компании, включая частную инвестиционную компанию Permira и китайскую инвестиционную компанию Primavera Capital, также проявили интерес к австралийскому бренду, принадлежащему бразильской Natura & Co.

В структуре L'Oreal Aesop присоединится к группе люксовых брендов типа Lancome и Yves Saint Laurent, поскольку французская компания решила ориентироваться на элитную косметику.

Соглашение планируется закрыть в третьем квартале этого года.

Нестандартное решение

Аналитики отмечают, что это соглашение нетрадиционно для M&A-стратегии L'Oreal.

"Раньше компания покупала бренды на ранних стадиях развития, чтобы впоследствии получить больший доход за счет синергии", — рассказала аналитик финансовой компании Jefferies Молли Вилензек.

Ожидается, что бразильская косметическая компания Natura, купившая Aesop в 2013 году, благодаря соглашению сократит задолженность и сможет сосредоточиться на развитии других предприятий. Депозитарные расписки Natura в США выросли на 15% в конце торгов после объявления сделки. На торгах в Париже акции LʼOreal подорожали менее чем на 1%.

Что известно о бренде Aesop

Компания Aesop была создана в 1987 году и заняла место среди элитных торговых марок. Первый магазин был открыт в Мельбурне в 2003 году, после чего торговые точки компании появились во многих городах мира, включая Нью-Йорк и Лондон. Компания Natura & Co стала мажоритарным владельцем компании в 2013 году.

Aesop производит кремы и лосьоны для кожи, волос и тела. Продукция Aesop представлена более чем в 40 странах мира. Бренд имеет более 300 магазинов и точек продаж. Доход Aesop по итогам 2022 года составил $537 млн.

Добавим, что LʼOréal Group — крупнейший в мире производитель косметики, принадлежит швейцарской компании Nestle.

Напомним, ранее в министерстве промышленности и торговли россии заявили, что ряд марок косметики и парфюмерии L'Oreal, вернутся на российский рынок. Однако во французской компании опровергли это заявление россиян.