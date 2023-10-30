Майно "МАУ" розпродують на аукціонах — що буде з авіакомпанією в майбутньому

Один з літаків авіакомпанії "МАУ". Фото: МАУ

Майно авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка до повномасштабної війни була найбільшою в Україні, розпродують на аукціонах державного підприємства "СЕТАМ". Вже продано торгові марки з назвою та логотипом МАУ.

Про це повідомляє Avianews.

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"З молотка пішли частка 99% у "МАУТЕХНІК", частка 62,43% у хендлінговій компанії "Інтеравіа", яка реєструвала пасажирів та подавала трапи до літаків в аеропортах України, а також приміщення авіакас у центрі Києва", — зазначається у медіа.

Зараз на аукціонах державного підприємства "СЕТАМ" продаються запчастини для літаків та інструменти для технічного обслуговування авіалайнерів. На аукціоні можна купити крісла для літаків, установку для миття повітряних суден, авіазапчастини та водило для транспортування повітряних суден.

Також повідомляється, що усі торгові марки МАУ викупило ТОВ "Океалос Компані". Ця ж компанія купила найдорожчий лот — частку 62,43% у компанії наземного обслуговування "Інтеравіа" за 38,9 млн грн.

"Авіакаси в центрі Києва пішли з молотка Костянтину Герасименко за 6,7 млн грн, 99% частку у "МАУТЕХНІК" за 195 грн викупив Олег Ткачук", — додали у Avianews.

Історія МАУ

МАУ була створена у 1992 році як спільне підприємство України та західних інвесторів для польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава продала свою частку МАУ 61,58% приватним особам.

Серед нових власників значився ексвласник збанкрутілої авіакомпанії "АероСвіт" Арон Майберг. Пізніше з'явилася інформація про те, що серед акціонерів МАУ після її приватизації були Борис Колесніков — міністр інфраструктури та Михайло Табачник — брат міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Свою присутність серед акціонерів Колесніков тоді заперечував.

У 2015 році бізнесмен Ігор Коломойський, який володів "АероСвітом", визнав свою участь у капіталі МАУ. Він повідомив, що купив акції МАУ у Бориса Колесникова.

У 2022 році МАУ припинила польоти на тлі конфлікту Арона Майберга та Ігоря Коломойського. Публічно про сперечання між акціонерами стало відомо ще у 2021 році.

У 2023 році три літаки з парку МАУ перейшли у флот української авіакомпанії "Роза Вітрів", яку ЗМІ також пов’язують з Ігорем Коломойським.

Банкрутство МАУ

До початку повномасштабного вторгнення у МАУ було 25 суден, 10 із них на момент вторгнення залишились в Україні, зазначили двоє менеджерів авіакомпанії під час коментаря для Forbes.

"Активи МАУ розпродаються за ціну, значно нижчу від ринкової вартості. До великої війни вартість компанії "Інтеравіа" сягала 20 мільйонів доларів, а понад 10 мільйонів доларів — тільки вартість обладнання. Навіть під час війни ця компанія не може коштувати близько одного мільйонів доларів. МАУ керовано продають за безцінь", — сказав колишній співробітник.

МАУ має багатомільярдні борги перед лізингодавцями та держструктурами, зокрема, МАУ винна щонайменше 800 млн грн за обслуговування літаків аеропорту "Бориспіль" та 1,5 млрд грн за аеронавігаційні послуги — "Украероруху". З обома тривають суди. Загальні фінансові зобов’язання МАУ за підсумками 2022 року сягають 20,5 млрд грн.

"Більше у них немає активів у цивілізованих країнах, щоб гарантувати виплату. МАУ як таке — це офіс, і все", — зазначив співрозмовник, який раніше працював МАУ.

Інший менеджер авіакомпанії також повідомляв, що банкрутство МАУ може розпочатися вже цього року.

Нагадаємо, з листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Тому кордон з Польщею можуть перекрити до кінця року.