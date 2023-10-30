Имущество "МАУ" распродают на аукционах — что будет с авиакомпанией в будущем

Один из самолетов авиакомпании "МАУ". Фото: МАУ

Имущество авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая до полномасштабной войны была крупнейшей в Украине, распродают на аукционах государственного предприятия "СЕТАМ". Уже проданы торговые марки с названием и логотипом МАУ.

Об этом сообщает Avianews.

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"С молотка ушли доля 99% в "МАУТЕХНИК", доля 62,43% в хендлинговой компании "Интеравиа", которая регистрировала пассажиров и подавала трапы в самолеты в аэропортах Украины, а также помещение авиакасс в центре Киева", — отмечается в медиа.

На аукционах государственного предприятия "СЕТАМ" продаются запчасти для самолетов и инструменты для технического обслуживания авиалайнеров. На аукционе можно купить кресла для самолетов, установку для мойки воздушных суден, авиазапчасти и водило для транспортировки воздушных судов.

Также сообщается, что все торговые марки МАУ выкупила коомпания ООО "Океалос Компани". Эта же компания купила самый дорогой лот — долю 62,43% у компании наземного обслуживания "Интеравиа" за 38,9 млн грн.

"Авиакассы в центре Киева ушли с молотка Константину Герасименко за 6,7 млн грн, 99% долю у "МАУТЕХНИК" за 195 грн выкупил Олег Ткачук", — добавили в Avianews.

История МАУ

МАУ была создана в 1992 году как совместное предприятие Украины и западных инвесторов для полетов из Киева в страны Европы на иностранных самолетах. В 2011 году государство продало свою долю МАУ 61,58% частным лицам.

Среди новых владельцев числился экс-владелец обанкротившейся авиакомпании "АэроСвит" Арон Майберг. Позже появилась информация, что среди акционеров МАУ после ее приватизации были Борис Колесников — министр инфраструктуры и Михаил Табачник — брат министра образования и науки Дмитрия Табачника. Свое присутствие среди акционеров Колесников тогда отрицал.

В 2015 году бизнесмен Игорь Коломойский, владевший "АэроСвитом", признал свое участие в капитале МАУ. Он сообщил, что купил акции МАУ у Бориса Колесникова.

В 2022 году МАУ прекратило полеты на фоне конфликта Арона Майберга и Игоря Коломойского. Публично о спорах между акционерами стало известно еще в 2021 году.

В 2023 году три самолета из парка МАУ перешли во флот украинской авиакомпании "Роза Ветров", которую СМИ также связывают с Игорем Коломойским.

Банкротство МАУ

До начала полномасштабного вторжения в МАУ было 25 суден, 10 из них на момент вторжения остались в Украине, отметили два менеджера авиакомпании во время комментария для Forbes.

"Активы МАУ распродаются за цену, значительно ниже рыночной стоимости. До большой войны стоимость компании "Интеравиа" достигала 20 миллионов долларов, а более 10 миллионов долларов — только стоимость оборудования. Даже во время войны эта компания не может стоить около одного миллиона долларов. МАУ мпеціально продают за бесценок", — сказал бывший сотрудник.

У МАУ многомиллиардные долги перед лизингодателями и госструктурами, в частности, МАУ должна по меньшей мере 800 млн грн за обслуживание самолетов аэропорта "Борисполь" и 1,5 млрд грн за аэронавигационные услуги — "Украэроруху". С обоими продолжаются суды. Общие финансовые обязательства МАУ по итогам 2022 года достигают 20,5 млрд грн.

"Больше у них нет активов в цивилизованных странах, чтобы гарантировать выплату. МАУ как таковое — это офис, и все", — отметил сотрудник, ранее работавший МАУ.

Другой менеджер авиакомпании также сообщал, что банкротство МАУ может начаться уже в текущем году.

Напомним, с ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Потому границу с Польшей могут перекрыть до конца года.